Уряд розширив перелік територій для дистанційних обстежень житла — Finance.ua

Уряд розширив перелік територій для дистанційних обстежень житла
Дистанційне обстеження зруйнованого житла тепер діятиме не лише на територіях активних, а й на територіях можливих бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зараз до територій можливих бойових дій належать 175 громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Йдеться про території, що розташовані поруч із зоною активних бойових дій, тимчасово окуповані, а також ті, що межують із країною-агресором.
Перелік територій, які входять до програми, за посиланням.
Як і раніше, комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях користуватимуться інструментами дистанційного спостереження:
- супутниковими знімками;
- зйомками з БпЛА;
- фото та відео від власників житла.
На основі цих матеріалів комісія складає акт дистанційного обстеження та вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ — підстава для отримання компенсації: житлового сертифіката для придбання нового житла.
Нагадаємо, на початку серпня уряд запустив додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки. Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Окремо в рішенні уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання — до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.
Багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд розширив перелік територій для дистанційних обстежень житла
Експерти прогнозують кавову кризу, зерно здорожчає до 40%
ЄС затвердить квоти на експорт української агропродукції у вересні — обсяги
95% спроб впровадження генеративного ШІ в компаніях зазнають невдачі
Google Translate конкуруватиме з Duolingo — нові функції
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць