Уряд розширив перелік територій для дистанційних обстежень житла — Finance.ua

Уряд розширив перелік територій для дистанційних обстежень житла Сьогодні 06:45

Дистанційне обстеження зруйнованого житла тепер діятиме не лише на територіях активних, а й на територіях можливих бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зараз до територій можливих бойових дій належать 175 громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Йдеться про території, що розташовані поруч із зоною активних бойових дій, тимчасово окуповані, а також ті, що межують із країною-агресором.

Перелік територій, які входять до програми, за посиланням

Як і раніше, комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях користуватимуться інструментами дистанційного спостереження:

супутниковими знімками;

зйомками з БпЛА;

фото та відео від власників житла.

На основі цих матеріалів комісія складає акт дистанційного обстеження та вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ — підстава для отримання компенсації: житлового сертифіката для придбання нового житла.

Нагадаємо, на початку серпня уряд запустив додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки. Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Окремо в рішенні уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання — до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.

Багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.

