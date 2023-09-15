Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році — Finance.ua
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Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році

Казна та Політика
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Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році
Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році.
«Цього року ми плануємо залучити від партнерів 42 млрд доларів, наступного року сума аналогічна», — сказав Шмигаль на пресконференції в п’ятницю.
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Зокрема, 18 млрд доларів очікується від Європейського Союзу, також очікується 1,1−1,2 млрд доларів щомісячної підтримки від США.
Крім того, за його словами, ще є програма МВФ, програми Норвегії та Японії.
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«У нас є хороші перспективи, але робота в цьому напрямі дуже складно реалізується. Наші партнери запевнили нас у підтримці стільки, скільки це буде потрібно, в тих параметрах, які будуть потрібні Україні», — додав він.
Прем'єр наголосив, що станом на сьогодні переговори щодо необхідної кількості коштів на наступний рік тривають.
«У мене є оптимізм, що нас підтримають і ми будемо мати стабільну макрофінансову бюджетну ситуацію», — підсумував Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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