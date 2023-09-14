Україна отримає від США ще 1,25 млрд доларів безповоротної допомоги: куди спрямують кошти — Finance.ua

Україна отримає від США ще 1,25 млрд доларів безповоротної допомоги: куди спрямують кошти Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Україна отримає від США ще 1,25 млрд доларів безповоротної допомоги: куди спрямують кошти

Україна отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«13 вересня заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова підписала Протокол переговорів щодо залучення до держбюджету гранту у розмірі 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки у рамках Проекту Світового банку „Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні“ (Peace in Ukraine)», — сказано в повідомленні.

Куди спрямують кошти

Кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).

«Незмінна та дієва підтримка Світового банку дозволила уряду України виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання з підтримки населення», — зазначила Зикова.

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Завдяки проекту Peace in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США — гранти.

В Мінфіні додали, що найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету;

вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи;



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