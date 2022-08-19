Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн — Finance.ua

Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн Вчора 15:01 — Казна та Політика

Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн

Кабінет Міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.

Про це свідчить постанова від 16 серпня 2022 р. № 910

Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.

Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:

Австралія;

Азербайджанська Республіка;

Аргентинська Республіка;

Буркіна-Фасо;

Велике Герцогство Люксембург;

Грецька Республіка;

Грузія;

Держава Ізраїль;

Ірландія;

Ісламська Республіка Мавританія;

Італійська Республіка;

Канада;

Князівство Андорра;

Князівство Ліхтенштейн;

Князівство Монако;

Королівство Бельгія;

Королівство Данія;

Королівство Іспанія;

Королівство Марокко;

Королівство Норвегія;

Королівство Таїланд;

Королівство Швеція;

Латвійська Республіка;

Литовська Республіка;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

Об’єднані Арабські Емірати;

Португальська Республіка;

Республіка Австрія;

Республіка Албанія;

Республіка Болгарія;

Республіка Боснія і Герцеговина;

Республіка Естонія;

Республіка Ісландія;

Республіка Кабо-Верде;

Республіка Кіпр;

Республіка Мальта;

Республіка Молдова;

Республіка Північна Македонія;

Республіка Польща;

Республіка Сан-Марино;

Республіка Сенегал;

Республіка Словенія;

Республіка Хорватія;

Республіка Чорногорія;

Румунія;

Словацька Республіка;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;

Сполучені Штати Америки;

Східна Республіка Уругвай;

Туніська Республіка;

Турецька Республіка;

Угорщина;

Федеративна Республіка Німеччина;

Фінляндська Республіка;

Французька Республіка;

Чеська Республіка;

Швейцарська Конфедерація;

Довідка Finance.ua

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