Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн — Finance.ua

Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн
Кабінет Міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.
Про це свідчить постанова від 16 серпня 2022 р. № 910.
Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.
Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.
Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.
Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:
- Австралія;
- Азербайджанська Республіка;
- Аргентинська Республіка;
- Буркіна-Фасо;
- Велике Герцогство Люксембург;
- Грецька Республіка;
- Грузія;
- Держава Ізраїль;
- Ірландія;
- Ісламська Республіка Мавританія;
- Італійська Республіка;
- Канада;
- Князівство Андорра;
- Князівство Ліхтенштейн;
- Князівство Монако;
- Королівство Бельгія;
- Королівство Данія;
- Королівство Іспанія;
- Королівство Марокко;
- Королівство Норвегія;
- Королівство Таїланд;
- Королівство Швеція;
- Латвійська Республіка;
- Литовська Республіка;
- Нідерланди;
- Нова Зеландія;
- Об’єднані Арабські Емірати;
- Португальська Республіка;
- Республіка Австрія;
- Республіка Албанія;
- Республіка Болгарія;
- Республіка Боснія і Герцеговина;
- Республіка Естонія;
- Республіка Ісландія;
- Республіка Кабо-Верде;
- Республіка Кіпр;
- Республіка Мальта;
- Республіка Молдова;
- Республіка Північна Македонія;
- Республіка Польща;
- Республіка Сан-Марино;
- Республіка Сенегал;
- Республіка Словенія;
- Республіка Хорватія;
- Республіка Чорногорія;
- Румунія;
- Словацька Республіка;
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Сполучені Штати Америки;
- Східна Республіка Уругвай;
- Туніська Республіка;
- Турецька Республіка;
- Угорщина;
- Федеративна Республіка Німеччина;
- Фінляндська Республіка;
- Французька Республіка;
- Чеська Республіка;
- Швейцарська Конфедерація;
Довідка Finance.ua
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