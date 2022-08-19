Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн — Finance.ua
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Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн

Казна та Політика
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Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн
Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн
Кабінет Міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.
Про це свідчить постанова від 16 серпня 2022 р. № 910.
Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.
Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.
Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.
Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:
  • Австралія;
  • Азербайджанська Республіка;
  • Аргентинська Республіка;
  • Буркіна-Фасо;
  • Велике Герцогство Люксембург;
  • Грецька Республіка;
  • Грузія;
  • Держава Ізраїль;
  • Ірландія;
  • Ісламська Республіка Мавританія;
  • Італійська Республіка;
  • Канада;
  • Князівство Андорра;
  • Князівство Ліхтенштейн;
  • Князівство Монако;
  • Королівство Бельгія;
  • Королівство Данія;
  • Королівство Іспанія;
  • Королівство Марокко;
  • Королівство Норвегія;
  • Королівство Таїланд;
  • Королівство Швеція;
  • Латвійська Республіка;
  • Литовська Республіка;
  • Нідерланди;
  • Нова Зеландія;
  • Об’єднані Арабські Емірати;
  • Португальська Республіка;
  • Республіка Австрія;
  • Республіка Албанія;
  • Республіка Болгарія;
  • Республіка Боснія і Герцеговина;
  • Республіка Естонія;
  • Республіка Ісландія;
  • Республіка Кабо-Верде;
  • Республіка Кіпр;
  • Республіка Мальта;
  • Республіка Молдова;
  • Республіка Північна Македонія;
  • Республіка Польща;
  • Республіка Сан-Марино;
  • Республіка Сенегал;
  • Республіка Словенія;
  • Республіка Хорватія;
  • Республіка Чорногорія;
  • Румунія;
  • Словацька Республіка;
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
  • Сполучені Штати Америки;
  • Східна Республіка Уругвай;
  • Туніська Республіка;
  • Турецька Республіка;
  • Угорщина;
  • Федеративна Республіка Німеччина;
  • Фінляндська Республіка;
  • Французька Республіка;
  • Чеська Республіка;
  • Швейцарська Конфедерація;

Довідка Finance.ua

  • купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок «Дія»;
  • у додатку державних послуг «Дія» незабаром розпочнеться тестування англомовної версії документів та шерингу авто;
  • під час оформлення житлової субсидії чи отримання кредиту або візи в іншу країну необхідна довідка про доходи. Її можна замовити у кілька кліків на порталі «Дія».

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі

За матеріалами:
РБК-Україна
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