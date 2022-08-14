Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія» — Finance.ua
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Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія»

Особисті фінанси
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Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія»
Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія»
Під час оформлення житлової субсидії чи отримання кредиту або візи в іншу країну необхідна довідка про доходи. Її можна замовити у кілька кліків на порталі «Дія».

Як це зробити:

  • увійдіть в особистий кабінет громадянина на diia.gov.uа (https://diia.gov.ua/services/dovidka-pro-dohodi);
  • оберіть період, за який хочете отримати інформацію;
  • надішліть запит;
  • на електронну скриньку вам прийде повідомлення про готовий результат.
Формування довідки може зайняти до 30 хвилин. Завантажити довідку можна у розділі «Документи» в особистому кабінеті на порталі «Дія».
Фахівці зазначають, що дані в Державному реєстрі фізичних осіб оновлюються лише на початку кожного кварталу, тому довідка, створена в різні періоди часу, може містити різну інформацію.
Навіщо може бути потрібна довідка про доходи:
  • перевірити себе перед подачею щорічної декларації;
  • дізнатися, що є в податковій щодо ваших доходів;
  • для підтвердження доходів при поданні на візу;
  • при будь-яких інших запитах, для банків, фінмоніторингу.

Довідка Finance.ua:

  • у Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок «Дія» пенсійне посвідчення та можливість придбання облігацій;
  • крым того, у Мінцифрі працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії».
За матеріалами:
Finance.ua
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