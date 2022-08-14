Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія» — Finance.ua

Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія» Вчора 09:33 — Особисті фінанси

Як замовити довідку про доходи на порталі «Дія»

Під час оформлення житлової субсидії чи отримання кредиту або візи в іншу країну необхідна довідка про доходи. Її можна замовити у кілька кліків на порталі «Дія».

Як це зробити:

увійдіть в особистий кабінет громадянина на diia.gov.uа (https://diia.gov.ua/services/dovidka-pro-dohodi);

оберіть період, за який хочете отримати інформацію;



надішліть запит;

на електронну скриньку вам прийде повідомлення про готовий результат.



Формування довідки може зайняти до 30 хвилин. Завантажити довідку можна у розділі «Документи» в особистому кабінеті на порталі «Дія».

Фахівці зазначають, що дані в Державному реєстрі фізичних осіб оновлюються лише на початку кожного кварталу, тому довідка, створена в різні періоди часу, може містити різну інформацію.

Навіщо може бути потрібна довідка про доходи:

перевірити себе перед подачею щорічної декларації;

дізнатися, що є в податковій щодо ваших доходів;



для підтвердження доходів при поданні на візу;



при будь-яких інших запитах, для банків, фінмоніторингу.



Довідка Finance.ua:

у Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок «Дія» пенсійне посвідчення та можливість придбання облігацій;

крым того, у Мінцифрі працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії».

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