UNITED24 оголосила збір коштів на розмінування у трьох областях України — Finance.ua

UNITED24 оголосила збір коштів на розмінування у трьох областях України Сьогодні 14:58

UNITED24 оголосила збір коштів на розмінування у трьох областях України

Державна фандрейзингова платформа UNITED24 оголосила масштабний збір на 1 500 000 доларів для розмінування обʼєктів у трьох областях України.

Про це повідомила пресслужба платформи.

Йдеться про Високопільську лікарню у Херсонській області, Феневицьке та Макарівське лісництва у Київській області, а також школу, дитсадок, парк відпочинку, дитячі майданчики у селі Гракове в Чугуївському районі Харківської області.

Кожен із цих об’єктів постраждав під час російської окупації. Так, село Гракове після звільнення виявилось замінованим на 90% — в одному з місцевих домоволодінь вилучили 178 мін-пелюсток.

Скільки коштів втрачає Україна через заміновані поля

Загалом Україна є найбільш замінованою у світі країною: понад 138 000 км² її території (більше, ніж площа Португалії) потенційно потребують очищення. Це створює небезпеку для проживання у таких регіонах, а також обмежує економічну та соціальну активність.

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Через заміновані поля Україна щороку втрачає 11,5 млрд доларів і не може експортувати сільськогосподарську продукцію в інші країни, що може посилити проблему глобального голоду.

За словами Наталії Нечепоренко, інженерки з лісових культур Феневицького лісництва, коли вороги відступали, вони замаскували вибухонебезпечні предмети під щось цивільне. Наприклад, під сумку, чемодан, каску. А також валили дерева, заміновували виїзди.

«На жаль, деякі люди поплатилися життям саме на їх розтяжках — підступних, невидимих пастках. Територія нашого надлісництва умовно очищена всього на 25%», — розповідає Нечепоренко.

Як зауважила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка координує питання гуманітарного розмінування, було створено ринок гуманітарного розмінування, запущено програму компенсації для фермерів, продовжується впровадження інновацій.

Наразі у використання повернуто понад 35 000 км² земель.

Долучитись до збору «Крок за кроком» і допомогти очистити від російських мін ще більше українських земель можна за посиланням

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