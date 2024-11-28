Unilever залишила росію через втрату контролю над бізнесом — гендиректор Сьогодні 02:13 — Фондовий ринок

Unilever залишила росію через втрату контролю над бізнесом — гендиректор

Компанія Unilever Plc вирішила покинути росію через втрату контролю над своєю діяльністю в країні, заявив генеральний директор Хайн Шумахер.

Про це пише агентство Bloomberg.

Це стало наслідком зростаючих труднощів, пов’язаних із російською реакцією на санкції Заходу, введені через війну в Україні.

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За словами Шумахера, компанія більше не могла ефективно переміщувати кошти з росії та в росію, оцінювати результати своєї роботи чи впливати на управління брендами.

«Я не бачив перспективи у найближчому майбутньому, щоб ми повернули цей контроль, і саме це змусило нас ухвалити рішення про вихід із країни,» — сказав він в інтерв’ю Bloomberg Television.

У жовтні Unilever завершила продаж свого російського підрозділу місцевій компанії Arnest Group, не розкривши суму угоди.

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Вартість активів підрозділу становила близько 600 мільйонів євро (629 мільйонів доларів). Вона включала чотири заводи та близько 3 000 співробітників.

російська влада ускладнила вихід західних компаній, запровадивши нові податки та зменшивши оцінку вартості угод після введення санкцій.

Також виведення прибутків із країни потребує дозволу російського уряду, отримати який складно.

«За останні півтора року це, мабуть, було найважчим рішенням,» — зазначив Шумахер, описуючи процес виходу з росії як «виснажливий процес».

Економічна Правда За матеріалами:

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