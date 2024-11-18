Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році

52
Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році
Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році
Міністерство оборони планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ. Наступного року хочуть розширити функціонал трьох цифрових платформ.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Новини.Live.
Умєров заявив, що наступний рік — рік масштабування військовий технологій. Зокрема, Міноборони працюватиме над трьома цифровими платформами для подолання бюрократії у ЗСУ.
Читайте також
«Хочу сказати, що ми, як одна спільна команда, працюємо над тим, щоб орієнтуватися на людей і запроваджувати цифрові технологічні рішення, які зменшуватимуть бюрократію», — зауважив міністр оборони.
Він повідомив, що міністерство буде розширювати функціонал застосунків «Армія+» та «Резерв+». Планується створення смартконтрактів для тих, хто бажає долучитися до ЗСУ.
Читайте також
Також разом із міністерством у справах ветеранів працюватимуть над створенням платформи «Ветеран+».
Нагадаємо, уряд України спростив переведення між військовими частинами в армії. З 15 листопада перевестися можна буде в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія"+», подавши рапорт.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.