Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році — Finance.ua

Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році Сьогодні 15:44

Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році

Міністерство оборони планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ. Наступного року хочуть розширити функціонал трьох цифрових платформ.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Новини.Live.

Умєров заявив, що наступний рік — рік масштабування військовий технологій. Зокрема, Міноборони працюватиме над трьома цифровими платформами для подолання бюрократії у ЗСУ.

«Хочу сказати, що ми, як одна спільна команда, працюємо над тим, щоб орієнтуватися на людей і запроваджувати цифрові технологічні рішення, які зменшуватимуть бюрократію», — зауважив міністр оборони.

Він повідомив, що міністерство буде розширювати функціонал застосунків «Армія+» та «Резерв+». Планується створення смартконтрактів для тих, хто бажає долучитися до ЗСУ.

Також разом із міністерством у справах ветеранів працюватимуть над створенням платформи «Ветеран+».

Нагадаємо, уряд України спростив переведення між військовими частинами в армії. З 15 листопада перевестися можна буде в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія"+», подавши рапорт.

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