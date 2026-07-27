Як правильного говорити про колишнього роботодавця на співбесіді
Часте питання, яке цікавить роботодавця на співбесіді «Чому ви залишили попереднє місце роботи?». Виходячи з того, як відповідає кандидат, роботодавець приймає рішення, чи хоче він долучити його до своєї команди. Як не схибити і отримати бажану посаду, розповіла директорка та співвласниця Global HR Solutions Анастасія Шевченко на конференції VLASNA.
Вона поділилася формулою Exit Statement, назвавши її «найдієвішою формулою з найбільшої в світі американської компанії, яка має найсильнішу методологію по кар’єрному розвитку».
Формула фактично виглядає так:
Відповідаючи на питання «Чому ви шукаєте роботу» почніть з розповіді про те, що сталося. Тобто опишіть ситуацію. Далі розкажіть, як це вплинуло на вас як на людину, і чого ви шукаєте зараз.
«Якщо ми говоримо про роботу, то тут ви можете сказати, наприклад, що компанія провела реструктуризацію. Або у компанії відбулася трансформація, в результаті чого моя позиція була скорочена, і зараз я шукаю можливість застосувати свій досвід для того, що щоб масштабувати саме ваш бізнес. Або у вашій міжнародній компанії, як ідея», — навела приклад експертка.
Вона наголошує, що ця формула працює всюди, навіть якщо ви просто шукаєте партнерів.
«Використовуючи цю саму формулу, я би сказала вам про себе, що вважаю, що справжній успіх це не стільки про мене, скільки про те, скільком людям я змогла допомогти досягти ще більшого або ще кращого. Або опинитися там, де вони завжди мріяли. І саме тому я тут. Оце те, чого я шукаю», — пояснила Анастасія Шевченко.
Найважливіше, за словами експертки, не брати із собою на будь-яку зустріч один-єдиний головний червоний прапорець. Це — розповідь про колишнього роботодавця в негативному ключі.
«Якщо ви говорите про своє майбутнє, ніколи не говоріть негативні слова про колишніх роботодавців, колишніх колег, колишніх партнерів. Тому що в світі, де ви хотіли б досягти успіху, в світі, який чекає на вас завтра, ми говоримо про досвід. Це все досвід. Ми його здобули, зробили висновки, винесли уроки і йдемо далі. Тільки непрофесіонали говорять в негативному контексті про минуле», — резюмувала директорка та співвласниця Global HR Solutions.
На конференції VLASNA Анастасія Шевченко виступила із темою «Elevator Pitch для кар’єри: як за 60 секунд закохати в себе роботодавця, клієнта чи партнера». Переглянути запис її доповіді та дізнатися, про що говорили інші спікери, можна безкоштовно за посиланням.
Конференція була організована фінансовими порталами Finance.ua та «Мінфін» за підтримки партнерів: Благодійний фонд «Твоя опора», навчальний центр «Біржовий університет», сервіс для прийому оплат Portmone, освітня платформа Академії Мінфін, навчальна програма Pro Invest.
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