Як правильного говорити про колишнього роботодавця на співбесіді Сьогодні 15:10

Часте питання, яке цікавить роботодавця на співбесіді «Чому ви залишили попереднє місце роботи?». Виходячи з того, як відповідає кандидат, роботодавець приймає рішення, чи хоче він долучити його до своєї команди. Як не схибити і отримати бажану посаду, розповіла директорка та співвласниця Global HR Solutions Анастасія Шевченко на конференції VLASNA.

Вона поділилася формулою Exit Statement, назвавши її «найдієвішою формулою з найбільшої в світі американської компанії, яка має найсильнішу методологію по кар’єрному розвитку».

Формула фактично виглядає так:

Відповідаючи на питання «Чому ви шукаєте роботу» почніть з розповіді про те, що сталося. Тобто опишіть ситуацію. Далі розкажіть, як це вплинуло на вас як на людину, і чого ви шукаєте зараз.

«Якщо ми говоримо про роботу, то тут ви можете сказати, наприклад, що компанія провела реструктуризацію. Або у компанії відбулася трансформація, в результаті чого моя позиція була скорочена, і зараз я шукаю можливість застосувати свій досвід для того, що щоб масштабувати саме ваш бізнес. Або у вашій міжнародній компанії, як ідея», — навела приклад експертка.

Вона наголошує, що ця формула працює всюди, навіть якщо ви просто шукаєте партнерів.

«Використовуючи цю саму формулу, я би сказала вам про себе, що вважаю, що справжній успіх це не стільки про мене, скільки про те, скільком людям я змогла допомогти досягти ще більшого або ще кращого. Або опинитися там, де вони завжди мріяли. І саме тому я тут. Оце те, чого я шукаю», — пояснила Анастасія Шевченко.

Найважливіше, за словами експертки, не брати із собою на будь-яку зустріч один-єдиний головний червоний прапорець. Це — розповідь про колишнього роботодавця в негативному ключі.

«Якщо ви говорите про своє майбутнє, ніколи не говоріть негативні слова про колишніх роботодавців, колишніх колег, колишніх партнерів. Тому що в світі, де ви хотіли б досягти успіху, в світі, який чекає на вас завтра, ми говоримо про досвід. Це все досвід. Ми його здобули, зробили висновки, винесли уроки і йдемо далі. Тільки непрофесіонали говорять в негативному контексті про минуле», — резюмувала директорка та співвласниця Global HR Solutions.

На конференції VLASNA Анастасія Шевченко виступила із темою «Elevator Pitch для кар’єри: як за 60 секунд закохати в себе роботодавця, клієнта чи партнера». Переглянути запис її доповіді та дізнатися, про що говорили інші спікери, можна безкоштовно за посиланням

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