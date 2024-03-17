«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули — Finance.ua
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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули

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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули
«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули
На період шкільних весняних канікул «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси в найбільш популярних напрямках.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
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Додаткові поїзди курсуватимуть у таких напрямках:

  • поїзд № 159/160 Київ — Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця відправлятиметься в ту ж дату о 08:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.
  • поїзд № 191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 07:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.
  • поїзд № 255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 07:50. З Рахова поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.
  • поїзд № 192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.
  • поїзд № 195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 07:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд № 91, який прибуде до столиці о 06:19.
  • поїзд № 201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.
  • поїзд № 203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.
У повідомленні вказано, що «Укрзалізниця» виділила майже 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення в березні.
Зазначається, що на такі поїздки необхідно подавати заявку за 35 днів до відправки поїзда за посиланням.
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Довідка Finance.ua:

  • АТ «Укрзалізниця» запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення;
  • голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко повідомив, що у фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні.
За матеріалами:
Finance.ua
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