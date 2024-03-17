«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули Сьогодні 05:16 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на шкільні весняні канікули

На період шкільних весняних канікул «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси в найбільш популярних напрямках.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

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Додаткові поїзди курсуватимуть у таких напрямках:

поїзд № 159/160 Київ — Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця відправлятиметься в ту ж дату о 08:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця відправлятиметься в ту ж дату о 08:26 та прибуватиме до Києва о 18:44. поїзд № 191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 07:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

відправлятиметься з Києва 24 березня о 07:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09. поїзд № 255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 07:50. З Рахова поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 07:50. З Рахова поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01. поїзд № 192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09. поїзд № 195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 07:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд № 91, який прибуде до столиці о 06:19.

відправиться з Києва 17 березня о 07:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд № 91, який прибуде до столиці о 06:19. поїзд № 201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33. поїзд № 203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

У повідомленні вказано, що «Укрзалізниця» виділила майже 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення в березні.

Зазначається, що на такі поїздки необхідно подавати заявку за 35 днів до відправки поїзда за посиланням

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Довідка Finance.ua:

АТ «Укрзалізниця» запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення;

голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко повідомив, що у фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні.



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