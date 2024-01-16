«Укрзалізницею» можна перевезти авто: скільки це коштує — Finance.ua

«Укрзалізницею» можна перевезти авто: скільки це коштує Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

«Укрзалізницею» можна перевезти авто: скільки це коштує

Минулого року «Укрзалізниця» впровадила послугу з перевезення автомобілів у потягах. Деякі з них обладнані спеціальними автомобілевозами.

Перевезти машину за допомогою залізниці можна у восьми поїздах. Проте чекати у деяких випадках потрібно буде дуже довго.

Як пише «Телеграф», на деякі найпопулярніші напрямки автомобілевози заброньовані на місяці наперед. Наприклад, диспетчер львівських центральних міських залізничних кас розповів, що чекати на перевезення авто поїздом, що курсує зі Львова до Дніпра, потрібно аж до квітня. Зі Львова до Києва — трішки менше, є доступні дати у лютому.

З’ясувалось, що послуга дуже популярна, але система автовозів ще не охопила всі сполучення. Особливо «гарячими» є напрямки, що стосуються прифронтових міст — туди часто переправляють авто.

Є і ще одна проблема — графік поїздів. Зокрема, потяг сполученням Львів-Дніпро курсує лише раз на чотири дні, сказали «Телеграфу» в «Укрзалізниці».

Покрокова інструкція та всі нюанси

Як повідомили в «Укрзалізниці», у вагонах-автомобілевозах минулого року перевезли дванадцять з половиною тисяч автомобілів різного розміру. Є 2 причини, чому вам можуть відмовити — це висота понад 170 см та технічно несправний стан авто. Також потрібно показати техпаспорт на авто та власний паспорт.

Зараз на сайті сервісу з перевезення автомобілів «Укрзалізниці» можна замовити цю послугу у таких сполученнях: з Києва до Львова та Ужгорода, з Ужгорода — лише до Києва, зі Львова не доступний жоден напрямок, з Одеси — лише до Львова. Хоча на сайті перевізника повідомляється, що автомобілевозами обладнані поїзди сполученнями Дніпро-Київ, Дніпро-Львів, Харків-Одеса, Харків-Львів, Дніпро-Одеса, Київ-Ужгород, Київ-Львів, Львів-Одеса.

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Ціна резервування місця для одного ТЗ — 150 гривень. Вартість послуги — від 1200 гривень (залежно від розміру авто), в середньому — 2−3 тисячі гривень. Оплатити вартість перевезення можна лише у касах, але зарезервувати можна тільки онлайн або за номерами телефонів кас.

Кожен автомобілевоз охороняється і обладнаний спеціальними пристроями для закріплення багажу. У вагоні є також окремий провідник, який слідкує за документацією та процесом завантаження та вивантаження автівок. В одному такому вагоні одночасно поміщається до 8 авто.

Для завантаження автомобіля у вагон потрібно привезти його до багажного відділення вокзалу. Далі ним займуться працівники перевізника.

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