Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів — Finance.ua

Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів

Цього року сума штрафів, стягнутих Державною службою з безпеки на транспорті, може повторити минулорічний рекорд — 600 млн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський.

«У 2023 році вдалося стягнути майже 600 млн грн штрафів. Таких цифр ніколи не було. Судячи з динаміки цього року, коли до бюджету вже надійшло близько 400 млн грн, показник 2024 року фактично повторить минулорічний», — сказав Зборовський.

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За його словами, більшу частину в структурі надходжень займають штрафи за відсутність документів, на підставі яких здійснюються вантажні та пасажирські перевезення. Їхня частка становить близько 30% від загальної кількості виявлених порушень.

Також одними з найчастіших порушень є недотримання водіями режиму праці та відпочинку, що призводить до численних ДТП на дорогах.

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«В Україні кожного року понад 3000 людей гинуть на дорогах. Наші розслідування доводять, що супутнім фактором дорожньо-транспортних пригод із потерпілими у близько 70% випадків є порушення режиму праці та відпочинку. І це те питання, по якому точно не може бути компромісу, і ми будемо це жорстко контролювати», — зазначив очільник ДСБТ.

Як повідомлялося, у ході посилених заходів контролю у Миколаївській області інспектори Державної служби з безпеки на транспорті виявили порушень на 652 тис. грн.

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