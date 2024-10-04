Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів — Finance.ua
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Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів

Казна та Політика
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Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів
Укртрансбезпека торік стягнула рекордні ₴600 мільйонів штрафів
Цього року сума штрафів, стягнутих Державною службою з безпеки на транспорті, може повторити минулорічний рекорд — 600 млн грн.
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський.
«У 2023 році вдалося стягнути майже 600 млн грн штрафів. Таких цифр ніколи не було. Судячи з динаміки цього року, коли до бюджету вже надійшло близько 400 млн грн, показник 2024 року фактично повторить минулорічний», — сказав Зборовський.
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За його словами, більшу частину в структурі надходжень займають штрафи за відсутність документів, на підставі яких здійснюються вантажні та пасажирські перевезення. Їхня частка становить близько 30% від загальної кількості виявлених порушень.
Також одними з найчастіших порушень є недотримання водіями режиму праці та відпочинку, що призводить до численних ДТП на дорогах.
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«В Україні кожного року понад 3000 людей гинуть на дорогах. Наші розслідування доводять, що супутнім фактором дорожньо-транспортних пригод із потерпілими у близько 70% випадків є порушення режиму праці та відпочинку. І це те питання, по якому точно не може бути компромісу, і ми будемо це жорстко контролювати», — зазначив очільник ДСБТ.
Як повідомлялося, у ході посилених заходів контролю у Миколаївській області інспектори Державної служби з безпеки на транспорті виявили порушень на 652 тис. грн.
За матеріалами:
Діло
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