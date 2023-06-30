«Укрпошта» випустила нову марку до річниці звільнення острова Зміїний — Finance.ua

«Укрпошта» випустила нову марку до річниці звільнення острова Зміїний Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

«Укрпошта» випустила нову марку до річниці звільнення острова Зміїний, Фото: "Укрпошта"

У день звільнення острова Зміїний від російських окупантів, 30 червня, «Укрпошта» вводить в обіг нову поштову марку «Головне управління розвідки Міністерства оборони України». Кошти від її продажу підуть на придбання засобу «помсти», ударну силу якого невдовзі відчують на собі російські загарбники.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Він нагадав, що рік тому, у цей же день, наші ЗСУ звільнили острів Зміїний, показавши усьому світу, що російський «панцир» не такий вже і міцний.

«І відповідь на те, як ми можемо відзначити цей, день достатньо однозначна. Допомогти нашим військовим створювати ще більше позитивних днів та новин», — зазначив Смілянський.

Він додав, що для цього «Укрпошта» разом з ГУР створили благодійний поштовий випуск, який з 30 червня можна придбати у поштових відділеннях, онлайн-магазині , Amazon та eBay.

Крім того, можна замовити мерч із гаслами «Тотальне шумопогашення» та «Зберігай тишу в спокої».

«Кошти від продажу марок спрямуємо на дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів, та навіть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. Дещо, що змусить ворожу пропаганду вигадувати нові сценарії реакції на провали», — пообіцяв Смілянський.

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На поштовій марці, конвертах та листівці зображено розвідників, які перебувають на бойових завданнях. Автор поштового випуску — заслужений художник України Олександр Охапкін. Фото для картки надано ГУР МО України.

Тираж поштової марки — 1 075 000 примірників. Номінал марки — F (23 грн) + 7,00 грн благодійність. Кількість марок в аркуші - 5+1 купон. До марки випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художню картку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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