&quot;Укрпошта&quot; випустила нову благодійну поштову марку до Дня захисту дітей (фото) — Finance.ua
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"Укрпошта" випустила нову благодійну поштову марку до Дня захисту дітей (фото)

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&quot;Укрпошта&quot; випустила нову благодійну поштову марку до Дня захисту дітей (фото)
"Укрпошта" випустила нову благодійну поштову марку до Дня захисту дітей (фото)
Акціонерне товариство «Укрпошта» випустило благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Де купити? поштовий випуск буде доступний у міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, у поштовому маркеті та маркетплейсах eBay та Amazon.
Кожен марковий аркуш, який коштує 100 гривень, містить благодійну складову — 40 гривень із кожного аркуша будуть направлені на цілі благодійності.
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Замість того щоб збирати альбоми для листівок, Укрпошта пропонує новий спосіб їхн відображення — тематичні благодійні магніти «Діти Перемоги».
«Сподіваюся, ці малюнки принесуть вам стільки ж радості та натхнення, скільки принесли нашій команді під час роботи над цим проєктом», — написав Смілянський.
Також гендиректор повідомив, що з огляду на нічний ракетний удар по Києву, в «Укрпошті» скасували всі урочисті заходи щодо запуску марки сьогодні у столиці.
За матеріалами:
Finance.ua
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