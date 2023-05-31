«Укрпошта» доставляє посилки від продажів в інтернеті за спеціальними тарифами в 67 країн — Finance.ua
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«Укрпошта» доставляє посилки від продажів в інтернеті за спеціальними тарифами в 67 країн

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«Укрпошта» доставляє посилки від продажів в інтернеті за спеціальними тарифами в 67 країн
«Укрпошта» доставляє посилки від продажів в інтернеті за спеціальними тарифами в 67 країн
«Укрпошта» запустила в тестовому режимі послугу з доставки дрібних відправлень за кордон.
Про це повідомила «Укрпошта».
За відправлення посилки вагою 2 кг в Австралію «Укрпоштою» встановлений граничний тариф 37,39 долара. Доставка в Бельгію дрібної посилки такої ж ваги буде коштувати 23,79 долара.

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«Оновлення для типу відправлення „Дрібний пакет Prime“ — додаємо нові країни! Сьогодні ділимося інформацією про доставку в Австралію», — повідомила пресслужба поштової компанії.
За інформацією «Укрпошти», «Дрібний пакет Prime» був розроблений для формату продажів в інтернеті: доставка в поштову скриньку та обробка в країні призначення в пріоритетному порядку.
«Вже маємо доставлений всього за 17 днів пакунок маршрутом Чернігів — Австралія! Повний трекінг ваших відправлень на сайті Пошти Австралії працює відмінно», — повідомили в державній компанії.
За цим типом відправлення доставка відбувається у 67 країн (в тому числі до Австралії та Канади).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інформатор Гроші
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