Укрпошта представила нову марку — Finance.ua

Укрпошта представила нову марку
Укрпошта представила нову марку до Дня Європи.
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«…Укрпошта, разом з багатьма європейськими поштами, представляє цьогорічну поштову марку за програмою «Europa — «Мир — найвища цінність людства». Ми не втрималися і трохи відійшли від цьогорічних правил «Europa», зазначивши на поштовій марці, що для нас мир — це не просто мир, а саме Перемога України», — йдеться у дописі.
Смілянський зазначив, що відсьогодні цю поштову марку можна передзамовити в інтернет-магазині, а за декілька днів буде оголошено дату її запуску.
Деталі:
- Кількість марок в аркуші — 6.
- Тираж маркового аркуша — 100 000.
- Вартість — 145 грн.
Нагадаємо, Акціонерне товариство «Укрпошта» у вівторок, 9 травня, запустило в обіг марку «Гвардія наступу».
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