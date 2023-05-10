Укрпошта представила нову марку — Finance.ua

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Укрпошта представила нову марку

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Укрпошта представила нову марку
Укрпошта представила нову марку
Укрпошта представила нову марку до Дня Європи.
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«…Укрпошта, разом з багатьма європейськими поштами, представляє цьогорічну поштову марку за програмою «Europa — «Мир — найвища цінність людства». Ми не втрималися і трохи відійшли від цьогорічних правил «Europa», зазначивши на поштовій марці, що для нас мир — це не просто мир, а саме Перемога України», — йдеться у дописі.
Укрпошта представила нову марку
Смілянський зазначив, що відсьогодні цю поштову марку можна передзамовити в інтернет-магазині, а за декілька днів буде оголошено дату її запуску.
Деталі:
  • Кількість марок в аркуші — 6.
  • Тираж маркового аркуша — 100 000.
  • Вартість — 145 грн.
Нагадаємо, Акціонерне товариство «Укрпошта» у вівторок, 9 травня, запустило в обіг марку «Гвардія наступу».

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За матеріалами:
Укрінформ
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