«Укрпошта» вводить в обіг благодійну поштову марку — Finance.ua

«Укрпошта» вводить в обіг благодійну поштову марку Сьогодні 12:40

«Укрпошта» вводить в обіг благодійну поштову марку, Фото: "Укрпошта"

Україна вперше відзначає День святого Миколая 6 грудня. З цього приводу «Укрпошта» презентувала благодійну поштову марку «Подарунки Святого Миколая».

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

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Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» проходить в Києві на правому і лівому берегах міста: на головпоштамті, який знаходиться на Майдані Незалежності, і на Лівобережному поштамті. Спецпогашення відбувається у всіх регіонах України. Водночас з цим штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополя працюватимуть на Київському головпоштамті; штемпель Луганської області прикріплено до міста Добропілля (Донецька область).

За повідомленням пресслужби, тираж поштової марки складає 600 тисяч примірників. Марка з номіналом М коштує 18 грн і відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України. До цієї вартості додається +5,00 грн в якості благодійної складової. Ціна маркового аркуша — 115 грн.

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Також до поштової марки «Укрпошта» випустила конверт «Перший день» та художню картку.

Кошти, які будуть виручені від продажу поштової марки, будуть направлені на підтримку ЗСУ. Придбати марку можна відсьогодні, у відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти»

Що зображено на поштовій марці «Подарунки Святого Миколая»

На поштовому випуску «Подарунки Святого Миколая» у виконанні відомого українського художника-ілюстратора Костянтина Лавро поєднані два важливих для українців свята. Автор не тільки зберіг традиційний образ святого Миколая як доброго дідуся-чарівника, а й вдало відтворив його, додавши актуальні деталі. Тепер Миколай не летить на санях по небу, а їде на козацькому коні. На його плечах — камуфляжний мішок, заповнений військовою технікою, такою як літаки, танки і ракети, які є надзвичайно важливими для української армії для досягненні Перемоги.

На поштовій марці символічно відтворено перемогу над ворогом: під копитами коня лежить розтоптаний символ росії - двоголовий орел, якого Миколай пронизує палицею, ніби списом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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