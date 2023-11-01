Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці — Finance.ua

Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці
«Укрпошти» починає випуск марки у серії «Героїчні професії», присвяченої працівникам Укрзалізниці.
Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський в Телеграмі.
«Сьогодні ми запускаємо марку в серії „Героїчні професії“, присвячену нашим інфраструктурним побратимам — працівникам Укрзалізниці. Маємо віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тон вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну», — повідомив Смілянський.
Як повідомив очільник Укрпошти, марка запускається на багатьох вокзалах України.
Смілянський додав, що придбати марку, листівку та конверт можна у відділеннях Укрпошти й онлайн.
В набір входить:
- Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди».
- Картка «Херсон-Львів. Залізних не спинити!»
Вартість поштового набору 118,84 грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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