Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці — Finance.ua

Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці Сьогодні 13:33 — Особисті фінанси

Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці

«Укрпошти» починає випуск марки у серії «Героїчні професії», присвяченої працівникам Укрзалізниці.

Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський в Телеграмі.

«Сьогодні ми запускаємо марку в серії „Героїчні професії“, присвячену нашим інфраструктурним побратимам — працівникам Укрзалізниці. Маємо віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тон вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну», — повідомив Смілянський.

Зображення: «Укрпошта»

Як повідомив очільник Укрпошти, марка запускається на багатьох вокзалах України.

Смілянський додав, що придбати марку, листівку та конверт можна у відділеннях Укрпошти й онлайн.

В набір входить:

Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди».

Картка «Херсон-Львів. Залізних не спинити!»

Вартість поштового набору 118,84 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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