Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці — Finance.ua
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Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці

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Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці
Укрпошта випустила марки, присвячені працівникам Укрзалізниці
«Укрпошти» починає випуск марки у серії «Героїчні професії», присвяченої працівникам Укрзалізниці.
Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський в Телеграмі.
«Сьогодні ми запускаємо марку в серії „Героїчні професії“, присвячену нашим інфраструктурним побратимам — працівникам Укрзалізниці. Маємо віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тон вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну», — повідомив Смілянський.
Зображення: «Укрпошта»
Зображення: «Укрпошта»
Як повідомив очільник Укрпошти, марка запускається на багатьох вокзалах України.
Смілянський додав, що придбати марку, листівку та конверт можна у відділеннях Укрпошти й онлайн.
В набір входить:
  • Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди».
  • Картка «Херсон-Львів. Залізних не спинити!»
Вартість поштового набору 118,84 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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