Укрпошта відкрила магазин на Amazon — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта відкрила магазин на Amazon

Фондовий ринок
386
АТ «Укрпошта» відкрило офіційний магазин на американській платформі електронної комерції Amazon.
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Телеграм.
«Укрпошта відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила», — написав Смілянський.
Він додав, що Укрпошта й надалі докладатиме зусиль для того, щоб надати українцям доступ до Amazon.
«Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти по всьому світу, а особливо у США, зможуть долучитись до української мрії. І хтозна, може, зовсім скоро на цьому майданчику, в магазині Укрпошти з’являться і Ваші товари, які ми із задоволенням доставимо в США, здійснивши мрію виходу на світовий ринок!» — зазначив Смілянський.
Як повідомлялося, у 2021 році чистий дохід національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта» склав 11,2 млрд грн, а чистий прибуток — 183,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • Укрпошта запустила власний магазин на міжнародній платформі eBay. Там продаватимуть марки, мерч та інші товари з символікою поштового оператора, а $5 від продажів перераховуватимуть до благодійного фонду «Укрпошти» та KSE Foundation;
  • Укрпошта 28 червня випустить в обіг марку «Українська мрія». Вона буде присвячена літаку АН-225 «Мрія», який був знищений росіянами;

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.