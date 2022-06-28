Укрпошта відкрила магазин на Amazon — Finance.ua

Укрпошта відкрила магазин на Amazon Вчора 11:00 — Фондовий ринок

АТ «Укрпошта» відкрило офіційний магазин на американській платформі електронної комерції Amazon.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Телеграм

«Укрпошта відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила», — написав Смілянський.

Він додав, що Укрпошта й надалі докладатиме зусиль для того, щоб надати українцям доступ до Amazon.

«Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти по всьому світу, а особливо у США, зможуть долучитись до української мрії. І хтозна, може, зовсім скоро на цьому майданчику, в магазині Укрпошти з’являться і Ваші товари, які ми із задоволенням доставимо в США, здійснивши мрію виходу на світовий ринок!» — зазначив Смілянський.

Як повідомлялося, у 2021 році чистий дохід національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта» склав 11,2 млрд грн, а чистий прибуток — 183,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта запустила власний магазин на міжнародній платформі eBay. Там продаватимуть марки, мерч та інші товари з символікою поштового оператора, а $5 від продажів перераховуватимуть до благодійного фонду «Укрпошти» та KSE Foundation;

Укрпошта 28 червня випустить в обіг марку «Українська мрія». Вона буде присвячена літаку АН-225 «Мрія», який був знищений росіянами;



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