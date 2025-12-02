0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото)

150
«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото)
«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото), www.facebook.com
На «Прозорро.Продажі» стартував розпродаж раритетних авто «Укрпошти». Середній пробіг усіх машин становить близько 470 000 км, а фізичний знос сягає 96%.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Компанія виставила на продаж 716 авто від музейних раритетів до рекордсменів пробігу, кожне з яких несе свою історію мільйонів кілометрів.
Читайте також
Розпродаж діє за принципом «один регіон — один лот»: у середньому кожна область передає на торги близько трьох десятків машин. Найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні — 73 одиниці. Найменше в Донецькому, де до аукціону потраплять лише чотири автівки.

Що відомо про автівки

  • Найстаріша автівка — ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини. Наймолодший Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тисячі кілометрів.
  • Усього 28 машин належать до епохи до 1991 року, а 654 це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи та інші, які роками були непомітним фундаментом поштової логістики.
  • Легенда витривалості Volvo FH 12 із Києва, що пройшов 2,9 мільйона кілометрів — майже чотири дороги до Місяця і назад.
Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.
«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото)
www.facebook.com

Чому авто не можуть передати на потреби ЗСУ

Також Смілянський заявив, що Укрпошта за законом не може просто взяти й передати ці автівки ЗСУ, і жоден командир цю техніку в критичному стані не прийме.
«Ті „експерти“, хто не довіряє п. 1, можуть купити лот і спробувати, не ремонтуючи, передати його в ЗСУ. Обов’язково напишіть, що вийде. Ті, хто дійсно бажає допомогти ЗСУ, можуть купити лот і зібрати з 4−5 УАЗів 1−2 для використання як приклад», — написав він.
Читайте також

Навіщо це

Такі аукціони допомагають і зменшити витрати на зберігання цього майна, і отримати кошти на відновлення автопарку.
Очільник Укрпошти також заявив, що це не остання партія розставання з раритетними авто. Надалі очікується ще один аукціон на приблизно 250 машин.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems