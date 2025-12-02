«Укрпошта» продає понад 700 старих автомобілів (фото)
На «Прозорро.Продажі» стартував розпродаж раритетних авто «Укрпошти». Середній пробіг усіх машин становить близько 470 000 км, а фізичний знос сягає 96%.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Компанія виставила на продаж 716 авто від музейних раритетів до рекордсменів пробігу, кожне з яких несе свою історію мільйонів кілометрів.
Розпродаж діє за принципом «один регіон — один лот»: у середньому кожна область передає на торги близько трьох десятків машин. Найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні — 73 одиниці. Найменше в Донецькому, де до аукціону потраплять лише чотири автівки.
Що відомо про автівки
- Найстаріша автівка — ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини. Наймолодший Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тисячі кілометрів.
- Усього 28 машин належать до епохи до 1991 року, а 654 це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи та інші, які роками були непомітним фундаментом поштової логістики.
- Легенда витривалості Volvo FH 12 із Києва, що пройшов 2,9 мільйона кілометрів — майже чотири дороги до Місяця і назад.
Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.
Чому авто не можуть передати на потреби ЗСУ
Також Смілянський заявив, що Укрпошта за законом не може просто взяти й передати ці автівки ЗСУ, і жоден командир цю техніку в критичному стані не прийме.
«Ті „експерти“, хто не довіряє п. 1, можуть купити лот і спробувати, не ремонтуючи, передати його в ЗСУ. Обов’язково напишіть, що вийде. Ті, хто дійсно бажає допомогти ЗСУ, можуть купити лот і зібрати з 4−5 УАЗів 1−2 для використання як приклад», — написав він.
Навіщо це
Такі аукціони допомагають і зменшити витрати на зберігання цього майна, і отримати кошти на відновлення автопарку.
Очільник Укрпошти також заявив, що це не остання партія розставання з раритетними авто. Надалі очікується ще один аукціон на приблизно 250 машин.
