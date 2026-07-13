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«Укроборонпром» звільнив керівників двох підприємств після обстрілу Вишневого

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АТ «Українська оборонна промисловість» звільнило керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.
Про це повідомили в АТ «Українська оборонна промисловість».

Керівників підприємств звільнили за результатами розслідування

За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнили із займаних посад.
Також звільнили інших посадових осіб, дії або бездіяльність яких могли призвести до тяжких наслідків.
Там наголосили, що всі винні особи, окрім звільнення, нестимуть і кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
У компанії додали, що АТ «Українська оборонна промисловість» повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи.

На підприємствах триває перевірка

Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Що відомо про атаку на Вишневе

У ніч проти 6 липня росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів рятувальники проводили евакуацію мешканців.
Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та розвідці з’ясувати всі обставини вибухів у Вишневому.
Кабінет Міністрів доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що було уражено склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Він повідомив, що отримав всю інформацію щодо події від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора. За фактом події відкрито кримінальне провадження.
За матеріалами:
Finance.ua
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