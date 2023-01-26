"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам — Finance.ua

"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам Сьогодні 16:28 — Енергетика

"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам

ПАТ «Укрнафта» активізує роботу на ринку постачання природного газу для кінцевих споживачів.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

«Йдеться про двосторонні контракти з постачання енергоресурсу», — написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Корецького, будь-яка юрособа, яка бажає отримати місячний обсяг природного газу від 10 тис. куб. м за ринковою ціною, може звернутися до менеджерів компанії, щоб укласти довгостроковий або короткостроковий контракт.

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При цьому уточнюється, що покупець у рамках угоди отримує газ, який уже перебуває у підземних газосховищах України.

«Також компанія готова надавати комплексні послуги з постачання енергоносіїв. Якщо вашому підприємству одночасно необхідні різні види вуглеводнів, наприклад, природний газ та пальне, фахівці допоможуть підібрати відповідну пакетну пропозицію за конкурентними цінами», — заявив директор компанії.

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«Укрнафта» готова стати прозорим довгостроковим партнером як для великої промисловості, так і для бізнесів, які потребують невеликих обсягів, зазначив Корецький.

Як повідомлялося, ПАТ «Укрнафта» у листопаді-грудні 2022 року відновило продаж природного газу на біржових аукціонах.

Крім того, компанія також активізувала свою роботу на ринку постачання природного газу кінцевому споживачеві.

Як заявив наприкінці грудня-2022 директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький, компанія планує продавати власні запаси газу в підземних сховищах у загальному обсязі понад 500 млн куб. м на біржі та/або через прямі контракти.

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