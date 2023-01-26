"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам — Finance.ua

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"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам

Енергетика
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"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам
"Укрнафта" буде напряму постачати газ споживачам
ПАТ «Укрнафта» активізує роботу на ринку постачання природного газу для кінцевих споживачів.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.
«Йдеться про двосторонні контракти з постачання енергоресурсу», — написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Корецького, будь-яка юрособа, яка бажає отримати місячний обсяг природного газу від 10 тис. куб. м за ринковою ціною, може звернутися до менеджерів компанії, щоб укласти довгостроковий або короткостроковий контракт.
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При цьому уточнюється, що покупець у рамках угоди отримує газ, який уже перебуває у підземних газосховищах України.
«Також компанія готова надавати комплексні послуги з постачання енергоносіїв. Якщо вашому підприємству одночасно необхідні різні види вуглеводнів, наприклад, природний газ та пальне, фахівці допоможуть підібрати відповідну пакетну пропозицію за конкурентними цінами», — заявив директор компанії.
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«Укрнафта» готова стати прозорим довгостроковим партнером як для великої промисловості, так і для бізнесів, які потребують невеликих обсягів, зазначив Корецький.
Як повідомлялося, ПАТ «Укрнафта» у листопаді-грудні 2022 року відновило продаж природного газу на біржових аукціонах.
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Крім того, компанія також активізувала свою роботу на ринку постачання природного газу кінцевому споживачеві.
Як заявив наприкінці грудня-2022 директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький, компанія планує продавати власні запаси газу в підземних сховищах у загальному обсязі понад 500 млн куб. м на біржі та/або через прямі контракти.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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