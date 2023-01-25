Шмигаль назвав основні потреби держави в енергетичній сфері — Finance.ua
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Шмигаль назвав основні потреби держави в енергетичній сфері

Енергетика
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Шмигаль назвав основні потреби держави в енергетичній сфері
Шмигаль назвав основні потреби держави в енергетичній сфері, Фото: kmu.gov.ua
Україна потребує великої кількості енергетичного обладнання. Список найбільш пріоритетної допомоги озвучив міністрам енергетики країн-партнерів глава уряду Денис Шмигаль.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«російська федерація порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму на державному рівні. Водночас росія зберігає лідерські позиції на світовому ядерному ринку. Дохід „росатома“ у 2022 році зріс на 17%, порівняно з 2021 роком, а експорт — на 15%, і склав 10 млрд доларів», — зазначив Шмигаль і підкреслив, що ці гроші, досить очевидно, стають спонсором для російського військового бюджету.
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Як відзначив прем’єр-міністр, окремі країни продовжують співпрацювати з «росатомом» у будівництві нових атомних енергоблоків і набагато більше країн залежать від російського ядерного палива та послуг.
Очільник уряду також озвучив кроки для збереження енергосистеми України:
1. Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу.
2. Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо.
3. Впровадити програми енергоефективності.
4. Посилити транскордонну торгівлю електроенергією.
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«Нам прямо зараз потрібно багато автотрансформаторів, розподільних пристроїв, ізоляторів, з’єднувачів, стовпів і так далі. Високовольтне обладнання є пріоритетним, але розподільчі мережі також потребують ремонту», — відзначив прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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