Енергетики Київщини отримали енергетичне обладнання з шести країн — Finance.ua

Енергетики Київщини отримали енергетичне обладнання з шести країн Сьогодні 16:45 — Енергетика

23 січня 2023 р. під час відвідання одного з енергетичних об‘єктів Київської області міністр енергетики України Герман Галущенко разом з Надзвичайним і Повноважним послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі, Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо, Тимчасово повіреною у справах посольства Нідерландів в Україні Есселіен ван Ертен, а також представниками дипломатичних місій Азербайджану, Литви та Південної Кореї передали для його відновлення та ремонту після масованих російських атак 105 одиниць енергетичного обладнання загальною вагою 90 тонн, яке надійшло як гуманітарна допомога з шести країн.

«Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні тримати енергетичний фронт. Сьогодні ми отримали чергову партію допомоги для відновлення енергопостачання. Це обладнання різного класу, яке допоможе усунути на цьому енергооб’єкті важкі пошкодження, які були завдані ракетними ударами рф», — наголосив міністр.

Переданий сьогодні вантаж включає, зокрема, трансформатори, електростанції резервного живлення, обмежувачі перенапруги, елегазові вимикачі та інше енергетичне обладнання.«Російські атаки на об’єкти критичної інфраструктури в Україні, особливо в період холодів, — це жахливо. Тому Австрія надає гуманітарну підтримку українському народові як фінансовим шляхом, так і шляхом передачі наявного енергетичного обладнання, яке може допомогти людям вистояти у цей зимовий період», — зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

Тимчасово повірена у справах посольства Нідерландів в Україні Есселіен ван Ертен своєю чергою підкреслила, що уряд її країни та приватні енергетичні компанії вже перерахували на підтримку українського енергосектору мільйони євро через програми Світового Банку та ЄБРР. «Ми робимо це, адже Україна потребує допомоги, щоб відновити електропостачання і забезпечити теплом людей, електрикою лікарні та школи», — наголосила вона.

Бартош Ціхоцкі наголосив на необхідності засудження на рівні ЄС останніх терористичних атак на Україну з боку росії. Крім того посол назвав доцільним посилення міжнародної координації для передачі Україні необхідного обладнання, а в разі його відсутності — можливого налагодження виробництва такого устаткування за кордоном.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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