«Укргазвидобування» запустило в роботу ще дві високопродуктивні свердловини — Finance.ua

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«Укргазвидобування» запустило в роботу ще дві високопродуктивні свердловини

Енергетика
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«Укргазвидобування» запустило в роботу ще дві високопродуктивні свердловини
«Укргазвидобування» запустило в роботу ще дві високопродуктивні свердловини
Підприємство «Укргазвидобування», що входить до складу «Групи Нафтогаз», ввело в експлуатацію ще дві високопродуктивні свердловини з сумарним обсягом видобутку понад 430 тис. куб. м газу на добу.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Перша зі свердловин була розвідувальна та досягла глибини 5 850 метрів. Родовище, на якому було виконано буріння цієї свердловини, було відкрите 40 років тому. Проте, після проведення комплексних тривимірних сейсморозвідувальних досліджень, геологи виявили нові перспективні точки для подальшої розвідки родовища та прийняли рішення продовжити буріння.
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Т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев повідомив, що друга свердловина була пробурена на родовищі, яке існує вже 55 років. Останніми роками обсяг видобутку на цьому родовищі значно впав через виснаження. Проте, завдяки впровадженій програмі додаткового буріння родовища та створенню 7 нових експлуатаційних свердловин протягом останнього року, вдалося зупинити негативну тенденцію. Це призвело до переходу від зниження видобутку до його зростання.
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«Ми ввели в експлуатацію чергові свердловини з високими показниками, продовжуючи взятий курс на збільшення видобутку газу в країні. Застосування новітніх геологічних підходів, проектування розробки родовищ на пізній стадії, підвищення ефективності буріння і проведення складних операцій з інтенсифікації - це ті складові, завдяки яким нам вдається давати „друге життя“ старим активам», — зауважив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
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Зазначається, що обидві свердловини були введені в експлуатацію власними силами «Укргазвидобування»: буріння виконували фахівці філії «Укрбургаз», багатостадійну операцію з ГРП — фахівці «УГВ-Сервіс».
Зауважимо, що НАК «Нафтогаз України» планує наступний опалювальний сезон пройти без імпорту блакитного палива. Для цього компанія хоче збільшити газовидобуток на 1 млрд куб. м. і вже ввела в експлуатацію шість нових свердловин.
Нещодавно «Укргазвидобування» запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки. Вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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