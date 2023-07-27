«Укргазвидобування» відновило видобуток на 20-річній свердловині — Finance.ua

«Укргазвидобування» відновило видобуток на 20-річній свердловині Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

«Укргазвидобування» провело успішний капітальний ремонт 20-річної свердловини та відновило її роботу з високими показниками, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що через виснаження цільового продуктивного горизонту, свердловина простоювала та не експлуатувалася, а тепер щодоби видобуває понад 150 тис. кубометрів газу.

За словами тимчасового виконувача обов’язків гендиректора «Укргазвидобування» Олега Томачева, із початку року завдяки капітальному ремонту компанія вже має понад п’ять свердловин, де отримано понад 100 тис. куб. м щодобового видобутку газу.

«У випадках проведення капітальних ремонтів для відновлення роботи старих свердловин, інвестиції значно менші в порівнянні із витратами на буріння нових об'єктів», — зазначив він.

Як уточнили в компанії, результат проведених робіт на цій свердловині відкриває перспективу для уточнення геологічної моделі родовища, переоцінки запасів вуглеводнів та проведення додаткового буріння нових свердловин.

uaprom За матеріалами:

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