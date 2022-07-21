"Укренерго" та "Укравтодор" попросять відстрочити виплати за своїми єврооблігаціями — Finance.ua
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"Укренерго" та "Укравтодор" попросять відстрочити виплати за своїми єврооблігаціями

Фондовий ринок
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"Укренерго" та "Укравтодор" попросять відстрочити виплати за своїми єврооблігаціями
"Укренерго" та "Укравтодор" попросять відстрочити виплати за своїми єврооблігаціями
Україна, яка запропонувала власникам її суверенних облігацій відстрочити всі виплати за ними на два роки, очікує від Національної енергетичної компанії «Укренерго» та Державного агентства автомобільних доріг аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.
Про це йдеться у презентації, підготовленій до організованого J.P.Morgan глобального колу з інвесторами з приводу суверенної пропозиції. Зазначається, що ці держструктури зроблять аналогічні дії «в найближчому майбутньому».
«Укренерго» у листопаді минулого року розмістило дебютні «зелені» єврооблігації з терміном 5 років на суму 825 мільйонів доларів під 6,875% із виплатою відсотків двічі на рік. Гроші від їхнього продажу пішли на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. У свою чергу «Укравтодор» у червні 2021 року розмістив дебютні єврооблігації на 700 мільйонів доларів під 6,25%.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд опублікував постанову, якою доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами — на один рік;
  • західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік;
  • відтермінування виплат з євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити по $2,5 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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