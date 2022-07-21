Відтермінування виплат дозволить Україні заощадити $2,5 млрд, - голова Мінфіну — Finance.ua
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Відтермінування виплат дозволить Україні заощадити $2,5 млрд, - голова Мінфіну

Казна та Політика
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Відтермінування виплат з євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити по $2,5 млрд.
Про це в ефірі національного марафону повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає «Інтерфакс-Україна».
«Лише у вересні ми мали платіж $1,4 млрд. А загалом йдеться про потенційну економію для бюджету в найближчі два роки по $2,5 млрд. Що ми робитимемо далі, буде зрозуміло після того, як ми зможемо перемогти у війні», — сказав він.
Він зазначив, що Україна запропонувала інвесторам відстрочку виплат тіла кредиту та відсотків за 13 випусками.
«Ситуація турбулентна, нам потрібен час для перепочинку», — зазначив Марченко.
Він також наголосив, що після повернення оподаткування імпортних товарів Мінфін розраховує на збільшення надходжень від митниці на 6-7 млрд грн на місяць, до 20 млрд грн щомісяця.
Як повідомлялося, уряд України пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти на 14 місяців виплати за ВВП-варантами, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і одночасно дати право повністю або частково викупити їх у 2024-2027 році.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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