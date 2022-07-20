Західні кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України — Finance.ua
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Західні кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України

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Західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.
Про це повідомляє Telegraph.
Група, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.
Нагадавши, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.
Згідно з постановою Кабміну, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін в 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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