Укренерго отримало кредит у €30 млн від Німеччини — Finance.ua

Укренерго отримало кредит у €30 млн від Німеччини Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Укренерго отримало кредит у €30 млн від Німеччини, Фото: Укренерго

Енергетична компанія Укренерго отримала 30,4 млн євро від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що кредитну угоду на суму 30,4 млн євро підписали голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький та членкиня правління державного Німецького банку розвитку KfW Крістіан.

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Залучені кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі Укренерго.

В Укренерго зазначають, що реалізація цього проєкту дозволить суттєво підвищити ефективність передачі електроенергії по країні та посилить синхронну роботу української та європейської енергосистем.

«Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації — це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі» — зазначив Кудрицький.

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Також за ці кошти допоможуть закупити високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак рф.

Своєю чергою, член правління KfW Крістіан Лайбах наголосила, що підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, за підтримки Німецького банку розвитку KfW, НЕК Укренерго вже залучило фінансову допомогу на загальну суму близько 208,8 млн євро (з урахуванням нового кредиту).

Ці кошти спрямовуються на відновлення та розбудову мережі передачі електроенергії.

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