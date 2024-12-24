Укренерго отримало €86 мільйонів від Європейського інвестбанку — Finance.ua

Укренерго отримало €86 мільйонів від Європейського інвестбанку Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

НЕК «Укренерго» отримала 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці

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«Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему, захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проєктів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні», — зазначив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

За його словами, роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів.

Зі свого боку, віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська зауважила, що інвестиція у 86 млн євро є важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз.

«Підтримуючи „Укренерго“ у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу», — зазначила вона.

За її словами, ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема — в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення економічної стабільності та відновлення країни.

Укрінформ За матеріалами:

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