Укренерго отримало €86 мільйонів від Європейського інвестбанку — Finance.ua
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Укренерго отримало €86 мільйонів від Європейського інвестбанку

Казна та Політика
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НЕК «Укренерго» отримала 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
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«Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему, захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проєктів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні», — зазначив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.
За його словами, роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів.
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Зі свого боку, віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська зауважила, що інвестиція у 86 млн євро є важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз.
«Підтримуючи „Укренерго“ у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу», — зазначила вона.
За її словами, ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема — в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення економічної стабільності та відновлення країни.
За матеріалами:
Укрінформ
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