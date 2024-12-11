Кабмін затвердив склад наглядової ради «Укренерго» — Finance.ua

Кабмін затвердив склад наглядової ради «Укренерго» Вчора 15:50 — Фондовий ринок

Кабінет Міністрів України погодив оновлений склад наглядової ради «Укренерго». До нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.

Про це повідомляє в Telegram-каналі «Укренерго».

До оновленого складу наглядової ради увійшли незалежні члени:

Патрік Роланд Грейхен — європейський експерт з питань клімату та енергетики. Працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини;

Луїджі де Францискі — відповідав за регуляторні питання в італійському операторі системи передачі електроенергії TERNA. Вже обіймав посаду незалежного члена наглядової ради «Укренерго» з 2019 по 2021 рік;

Єппе Себастьян Кофод — європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Має більше 25 років досвіду в європейській дипломатії, а також розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання;

Ян Генрік Монтелл — має досвід у корпоративному управлінні й на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії.

Зокрема представниками держави затверджені:

Юрій Бойко — радник голови українського уряду. Має більше 25 років досвіду роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. У 2023-му був обраний заступником голови наглядової ради НЕК «Укренерго»;

Анатолій Гулей — професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. Протягом десяти років був головою Правління «Української міжбанківської валютної біржі»;

Олексій Нікітін — провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП «38 відділ інженерно-технічних частин».

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