Кабмін затвердив склад наглядової ради «Укренерго» — Finance.ua
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Кабмін затвердив склад наглядової ради «Укренерго»

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Кабінет Міністрів України погодив оновлений склад наглядової ради «Укренерго». До нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.
Про це повідомляє в Telegram-каналі «Укренерго».
До оновленого складу наглядової ради увійшли незалежні члени:
  • Патрік Роланд Грейхен — європейський експерт з питань клімату та енергетики. Працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини;
  • Луїджі де Францискі — відповідав за регуляторні питання в італійському операторі системи передачі електроенергії TERNA. Вже обіймав посаду незалежного члена наглядової ради «Укренерго» з 2019 по 2021 рік;
  • Єппе Себастьян Кофод — європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Має більше 25 років досвіду в європейській дипломатії, а також розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання;
  • Ян Генрік Монтелл — має досвід у корпоративному управлінні й на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії.
Зокрема представниками держави затверджені:
  • Юрій Бойко — радник голови українського уряду. Має більше 25 років досвіду роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. У 2023-му був обраний заступником голови наглядової ради НЕК «Укренерго»;
  • Анатолій Гулей — професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. Протягом десяти років був головою Правління «Української міжбанківської валютної біржі»;
  • Олексій Нікітін — провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП «38 відділ інженерно-технічних частин».
За матеріалами:
Finance.ua
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