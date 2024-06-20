«Укренерго» оштрафували на понад 1 млн грн — Finance.ua

«Укренерго» оштрафували на понад 1 млн грн Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

«Укренерго» оштрафували на понад 1 млн грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала НЕК «Укренерго» на 1,067 млн грн за порушення ліцензійних умов.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 червня.

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Серед порушень ліцензійних умов, за які накладено штраф:

несвоєчасність розрахунків з учасниками балансуючого ринку;

недотримання витрат, передбачених у структурі тарифів на передачу та диспетчеризацію;

несвоєчасне надання послуг з приєднання.

Присутній на засіданні регулятора представник Укренерго Максим Юрков апелював до того, що під час перевірки не були повною мірою вивчені всі витрати компанії. Крім того, у низці порушень, які були зафіксовані, за словами Юркова, немає провини Укренерго.

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Зокрема, борги на балансуючому ринку пов’язані із недостатністю тарифу Укренерго та боргами контрагентів перед оператором системи передачі.

Однак, заслухавши позицію Укренерго, НКРЕКП залишила штраф на рівні, визначеному департаментом ліцензійного контролю регулятора.

Укрінформ За матеріалами:

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