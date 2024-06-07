АМКУ оштрафував дві швейцарські компанії на 2,5 млн грн — Finance.ua
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АМКУ оштрафував дві швейцарські компанії на 2,5 млн грн

Фондовий ринок
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АМКУ оштрафував дві швейцарські компанії на 2,5 млн грн
АМКУ оштрафував дві швейцарські компанії на 2,5 млн грн
Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про накладення штрафу на дві швейцарські компанії - «Sika AG» та «Sika International GmbH».
Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
Зазначається, що компанії, всупереч законодавству, здійснили концентрацію без отримання відповідного дозволу органів АМКУ і за це, за рішенням Комітету, мають сплатити штраф загальною сумою 2,5 млн гривень.
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Нагадаємо, Антимонопольний комітет створив Державний реєстр суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Реєстр працює в тестовому режимі.
Також Антимонопольний комітет України, за результатами громадського обговорення, затвердив проєкт порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
За матеріалами:
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