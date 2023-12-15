АМКУ визначився, як штрафуватиме по-новому порушників конкурентного законодавства — Finance.ua

АМКУ визначився, як штрафуватиме по-новому порушників конкурентного законодавства Сьогодні 19:32

АМКУ визначився, як штрафуватиме по-новому порушників конкурентного законодавства

Антимонопольний комітет України, за результатами громадського обговорення, затвердив проєкт порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це йдеться на сайті комітету.

Зокрема, під час громадського обговорення проєкту, що відбулось у режимі електронних консультацій, АМКУ отримав зауваження та пропозиції Асоціації правників України. З них враховано пропозиції:

Про диференціацію підходів до визначення базового розміру штрафу у випадках горизонтальних і вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання (максимальні розміри базового штрафу мають встановлюватися у випадках антиконкурентних узгоджених дій між конкурентами); Про врахування географічного масштабу порушення; Про встановлення фіксованого розміру штрафу за порушення правил контролю за концентраціями суб'єктів господарювання у випадках, коли на території України діяльність здійснює лише один учасник концентрації або коли учасники концентрації діють на різних та несуміжних ринках.

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«За результатами погодження проєкту із зацікавленими міністерствами та відомствами враховано пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно уточнення засобів надсилання подання з попередніми висновками та пропозицію Міністерства фінансів щодо розширення кола джерел відомостей, що беруться до уваги під час визначення граничного розміру штрафу», — повідомили в комітеті.

Зазначається, що порядок передбачає встановлення прозорих і чітких засад визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які грунтуються на підходах Організації економічного співробітництва та розвитку, ЄС.

Проєктом порядку визначаються, зокрема:

загальні підходи до визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

етапи визначення розміру штрафу;

підходи до визначення базового розміру штрафу на основі економічних показників;

обтяжуючі та пом’якшуючі обставини, відповідно до яких корегується базовий розмір штрафу;

інші обставини, що впливають на розмір штрафу;

механізми встановлення граничного розміру штрафу.

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