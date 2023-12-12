Виплата пенсій і допомог держбанками: АМКУ пропонує Кабміну розібратися з монополією — Finance.ua
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Виплата пенсій і допомог держбанками: АМКУ пропонує Кабміну розібратися з монополією

Казна та Політика
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Антимонопольний комітет України подав уряду пропозиції щодо змін до законодавства та нормативних актів для допуску приватних і не включених до переліку системно важливих банків для надання агентських і банківських послуг на умовах повноцінної конкуренції з державними та системно важливими.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
«Метою спрямування пропозицій є створення рівних та прозорих умов для надання банківських та агентських послуг, що сприятиме формуванню умов для розвитку конкуренції між банками всіх форм власності…» — йдеться в повідомленні на сайті комітету.
Підкреслюється, що це розширить вибір банківських та агентських послуг для населення та бізнесу за фактором ціни та якості наданої послуги.
Йдеться, зокрема, про такі послуги, як виплати пенсій, грошової допомоги, допомоги під час народження дитини, грантів і мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Як вважають в АМКУ, подібна «монополія» держбанків на послуги негативно позначається на конкурентоспроможності інших банків і може призвести до «утисків прав фізичних та юридичних осіб на вибір банківської установи для отримання відповідних … послуг за прийнятними для них умовами обслуговування».

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За матеріалами:
Економічна Правда
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