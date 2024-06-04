НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку — Finance.ua

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НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку

Казна та Політика
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НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку
НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку
Національний банк оштрафував АТ «Ощадбанк» на 170 тисяч за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг виявив факт порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, з боку Акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“», — зазначається у повідомленні.
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Йдеться про порушення банком вимог законодавства на платіжному ринку щодо застосування посиленої автентифікації користувача під час здійснення електронної взаємодії, а також обов’язку емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту, лише держателю платіжного інструменту.
У цьому зв’язку Національний банк застосував до АТ «Ощадбанк» захід впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, в розмірі 170 тис. грн.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем ухвалив 3 червня 2024 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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