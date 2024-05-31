Ощадбанк попередив клієнтів про зміни — що чекає з 1 липня — Finance.ua
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Ощадбанк попередив клієнтів про зміни — що чекає з 1 липня

Фондовий ринок
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На деяких клієнтів держфінустанови «Ощадбанк» 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.
Про це повідомляється на сайті фінустанови.
Як зазначається, йдеться про запровадження нових тарифів за обслуговування рахунків, які торкнуться тільки деяких власників карток.
Зміняться тарифи за обслуговування рахунків з використанням платіжних карток, що затверджені постановою № 124 від 16.04.2009 року, в частині скасування комісійної винагороди за видачу коштів у відділеннях за реквізитами рахунків, які було арештовано органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.
У фінустанові нагадали, що згідно з вимогами, на зняття протягом місяця з арештованих рахунків коштів встановлено ліміт. Дозволяється знімати суму, яка не перевищує дві мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2024 року. На початок січня «мінімалка» становила 7,1 тис. гривень. Тобто лімітована сума — 14,2 тис. гривень.
За матеріалами:
Novyny.live
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