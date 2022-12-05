Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку - експерт — Finance.ua

Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку - експерт Сьогодні 19:13 — Енергетика

Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку - експерт

Поки європейський ринок не адаптується спочатку до введення ним нафтових, а потім й нафтопродуктових санкцій, Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку.

Про це написав у Facebook директор «Консалтингової группи А-95» Сергій Куюн.

Він вказав, що наразі на основних напрямках постачання пального в Україну спостерігаються проблеми. Зокрема, має місце повне припинення експорту з Болгарії через невизначеність подальшої роботи нафтохімічного комбінату в Бургасі, який належить російському «Лукойлу».

Стосовно Румунії, за словами експерта, факторами є затримка танкерів через погодні умови, ремонт резервуарів порту Констанца, заблокований причал через підозри у російському походженні дизпального та чутки про зупинку через санкції лукойлівського НПЗ Petrotel.

Читайте також ЄС скоротив попит на газ на чверть у спробах зменшити залежність від росії

«Греція: нема пропозицій. Туреччина: відмова українських компаній від дизелю НПЗ STAR через недостатню морозостійкість, відсутність вільних партій в порту OPET (чутки про те, що товаришам вказали на неприпустимість обробки російського пального та „перебиття“ документів з метою подальшого продажу). Італія: турбулентність через націоналізацію найбільшого лукойлівського НПЗ ISAB на Сицилії», — додав Куюн.

У Польщі ж спостерігається обмеженість ресурсу та зриви у графіку постачання через завантаженість залізниць, зокрема через збільшення обсягів перевезення вугілля.

«Є й загальні для усіх проблеми. російську нафту заміщують іншими сортами, які переважно більш легкі. Тобто відбір середніх дистилятів — дизелю та авіагасу — менший. А саме це найбільш популярні позиції у Європі. З позитиву — збільшення випуску бензину, з ним ситуація на ринку набагато краща», — вказав експерт ринку.

За його словами, це веде до збільшення цін та послуг з перевезення пального морем та суходолом: за останні пару тижнів премії міжнародних трейдерів вже зросли на 70-80 доларів за тонну (до 3 гривень за літр).

«Але навіть ті, хто готовий накинути й 100, не можуть отримати продукт, бо його нема... Наразі виглядає так, що ми ці санкції відчули першими. Питання навіть не в ціні, а в наявності продукту. Так, ми маємо усі можливості привезти, головне, щоб було що», — вказав Куюн.

На його думку, не слід поспішати висловлювати невдоволення встановленням Европейським союзом обмеження ціни, за якою дозволено купувати російську нафту, 60 доларами за баррель.

«Питання не в ціні, а у тому, щоб не було дефіциту. Бо отримаємо й дефіцит, й космічні ціни. Цей період треба просто пройти, як ми свого часу пройшли набагато більш складний етап перебудови ринку навесні. Бо нам довелось замістити 100% довоєнних джерел постачання, а Європі належить знайти „всього“ 40%», — підкреслив директор «Консалтингової группи А-95».

Він зазначив, що зараз Європа вже майже відмовилась від російського газу, а це зробити було набагато складніше через нестачу танкерів та перевалок, в той час як дизель «возять морем десятиріччями».

«Вже є сигнали про переорієнтацію на Європу великих танкерів з Індії та Китаю. Привабливі (високі) ціни будуть затягувати в Європу все більші обсяги продукту зі всього світу. Щойно нова конфігурація постачань вибудується, ціни впадуть», — пояснив Куюн.

За словами паливного експерта, на відміну від природного газу, про подорожчання нафтопродуктів у рази не йдеться, і зараз треба дочекатись, коли російське пальне повністю залишить Європу з 5 лютого.

«Хоча все більше трейдерів відмовляється від нього, воно є на ринку. Скажу більше, воно є й в Україні й теж гальмує повний перехід до ринку «без вас», — заявив також він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.