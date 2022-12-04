Витрати країн Європи на боротьбу з енергокризою перевищили €700 млрд – Bloomberg — Finance.ua

Витрати країн Європи на боротьбу з енергокризою перевищили €700 млрд – Bloomberg
Сума допомоги бізнесу та населенню в Європі в протистоянні енергетичній кризі в листопаді перевищила €700 млрд, пише Bloomberg. Більше третини витрат припадає на Німеччину.
За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, з вересня 2021 року країни ЄС виділили близько €600 млрд підтримки, щоб захистити споживачів від різкого зростання витрат. У листопаді ця сума зросла на €50 млрд порівняно з підрахунками минулого місяця.
Ці витрати майже еквівалентні знаковій програмі спільного випуску облігацій ЄС, запущеній, щоб допомогти пом’якшити економіку регіону від пандемії коронавірусу.
Більше третини витрат — €264 млрд — припадає на Німеччину, у неї ж найбільша частка допомоги у ВВП (7,4%).
Велика Британія витратила майже €100 млрд, Італія €90 млрд, Франція — майже €70 млрд.
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