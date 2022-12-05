ЄС скоротив попит на газ на чверть у спробах зменшити залежність від росії — Finance.ua

ЄС скоротив попит на газ на чверть у спробах зменшити залежність від росії Сьогодні 10:44 — Енергетика

Країни Євросоюзу у листопаді скоротили попит на газ на чверть попри зниження температури, що сигналізує про певні успіхи у відмові блоку від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані аналітичної компанії ICIS.

Попит на газ в ЄС був на 24% нижче середнього п’ятирічного показника у листопаді після аналогічного падіння в жовтні. Країни ЄС намагаються зменшити свою залежність від російського газу завдяки альтернативним постачальникам або стримуванні споживання. Тепла осінь та надвисокі ціни на газ також допомагали скорочувати попит а газ.

У Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, попит впав на 23% і 21% відповідно в листопаді. У Франції та Іспанії він впав понад як на п’яту частину, а в Нідерландах — понад як на третину.

Аналітики попереджають, що без подальшого зниження попиту та збільшення імпорту скрапленого газу дефіцит газу в Європі може зберігатися роками.

Падіння попиту призвело до того, що в середині листопада газосховища в ЄС були заповнені на 95%, що є майже історичним максимумом. Цьому також сприяв рекордний приплив СПГ в регіон. Але більш холодна погода в останні тижні збільшила попит, і сховища зараз заповнені приблизно на 93%.

Ціни, натомість, зростають: еталонний європейський контракт наразі торгується близько 150 євро за МВт-год (близько 1600 доларів за тисячу кубів), найдорожче за понад місяць.

Економічна Правда За матеріалами:

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