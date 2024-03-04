Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок — Finance.ua
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Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок

Фондовий ринок
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Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок, Фото: shoppingpl.com
Український медіасервіс Megogo запускається в Румунії. Країна стане п’ятнадцятим ринком, у якому компанія надаватиме свої послуги.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
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У Румунії сервіс фокусуватиметься на онлайн-телебаченні з інтерактивними функціями, а також пропонуватиме бібліотеку фільмів та мультфільмів.
«Ми покладалися на досвід роботи на ринку Польщі. Виконали велику роботу з дослідження ринку та локалізації продукту: починаючи з мови інтерфейсу, врахування локальних переваг, домовленостей із правовласниками, закінчуючи платіжними системами», — йдеться в повідомлені компанії.
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Наразі для користувачів доступний пакет безплатного телебачення, а також платний пакет каналів Optim TV за ціною 14.99 лей із більш широким переліком — понад 100. Серед них є також популярні національні канали: Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, National TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV та інші.
У Румунії за розвиток бізнесу відповідатиме Костянтин Пандела, який раніше працював у великих румунських компаніях Romtelecom, Telekom Romania та Orange Romania.
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