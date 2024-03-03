Названо найпопулярніші у світі автомобілі D-класу — Finance.ua

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Названо найпопулярніші у світі автомобілі D-класу

Фондовий ринок
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Названо найпопулярніші у світі автомобілі D-класу
Названо найпопулярніші у світі автомобілі D-класу
Портал Focus2Move перелічив 10 найпопулярніших у світі середньорозмірних автомобілів.
Японський бізнес-седан Toyota Camry знову став найбільш продаваним середньорозмірним автомобілем у світі. Це підтверджує новий звіт аналітиків. Минулого року продажі моделі скоротилися на 6,2%, до 628 816 одиниць, але це все одно не завадило їй зайняти 8,1% сегмента і 20-й рік поспіль стати найбільш продаваним середньорозмірним автомобілем на світовому ринку.
Друге місце посів електромобіль Tesla Model Y з показником 496 092 одиниць, що на 7,1% менше, ніж у 2022 році.
Замкнув «трійку» лідерів BYD Qin PLUS. Продажі цього «китайця» за рік зросли на 40,8% до 434 213 одиниць, що дозволило йому піднятися відразу на чотири позиції в рейтингу.
Отже, найпопулярніші середньорозмірні автомобілі за підсумками 2023 року:
  1. Toyota Camry — 628 816 одиниць (-6,2%);
  2. Tesla Model Y — 496 092 одиниці (-7,1%);
  3. BYD Qin PLUS — 434 213 одиниць (+40,8%);
  4. Honda Accord — 407 718 одиниць (-0,7%);
  5. Nissan Sylphy — 381 651 одиниця (-15,1%);
  6. Volkswagen Lavida — 345 928 одиниць (-4,4%);
  7. Mercedes C-Class — 312 122 одиниці (+8,7%);
  8. BMW 3-Series — 309 149 одиниць (-0,3%);
  9. Volkswagen Passat — 296 024 одиниці (+3,2%);
  10. Audi A4 — 238 859 одиниць (+11,9%).
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За матеріалами:
mmr.ua
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