Український експорт IT-послуг з початку року перевищив $6 млрд. Показники падають другий місяць поспіль — Finance.ua

Український експорт IT-послуг з початку року перевищив $6 млрд. Показники падають другий місяць поспіль Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Український експорт IT-послуг з початку року перевищив $6 млрд. Показники падають другий місяць поспіль

Експорт IT-послуг за 10 місяців цього року виріс на 9,9%, і приніс понад $6 млрд, перевищивши показник 2021 року на $542 млн.

Про це йдеться у повідомленні Львівського ІТ Кластера з посиланням на дані НБУ.

Обсяг у жовтні впав на 7%, проте все ще залишається вищим, аніж минулого року.

Водночас за 10 місяців поточного року загальний експорт послуг України скоротився на 10,8% у порівнянні з відповідним періодом торік. Негативні тенденції спостерігають і в IT-сфері: уже другий місяць поспіль фіксуються від’ємні показники.

За даними НБУ, у порівнянні з вереснем обсяг експорту IT-послуг у жовтні зменшився на 7,4%. Відповідно, галузь отримала на $43 млн менше, а саме $535 млн.

Через певне скорочення решти експорту послуг комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 43,8%. Це на 5,7% більше, ніж торік.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то цього жовтня обсяги експорту все ж були меншими на 16%, ніж у цей самий місяць минулоріч.

Інфографіка Львівського ІТ Кластера

Довідка Finance.ua:

ІТ-експорт за 5 років зріс на $5,1 млрд і зростає далі попри війну. За прогнозом, у 2022 році він становитиме $7,6 млрд, що є втричі більшим, ніж показник 2017 року. Частка експорту ІТ-послуг зростає щорічно, і у 2022 на тлі війни становила 12,9%;

навіть в умовах воєнного часу понад 80% IT-компаній зберегли майже 100% своїх контрактів та за результатами трьох кварталів продемонструвала зростання на 13%.

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