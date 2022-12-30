Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму у воєнний час — опитування — Finance.ua
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Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму у воєнний час — опитування

Казна та Політика
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Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму у воєнний час — опитування
Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму у воєнний час — опитування
Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму в країні до 2,97 бала з 5 можливих.
Про це свідчать результати нового опитування компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, проведеного нею разом з «Ernst & Young в Україні».
У минулому ж році він складав 3,01 бала, опинившись у нейтральній площині вперше за десятилітню історію дослідження.
Найнижчу оцінку серед складників індексу цьогоріч отримав фактор адміністрування податків і підготовки податкової звітності — 2,74 бала з 5 можливих.
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Так, 41% респондентів оцінюють цю процедуру задовільно, тоді як 39% вважають її обтяжливою, серед яких 8% — дуже обтяжливою, і лиш 20% вважають її легкою. Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, який вони витрачають на підготовку податкової звітності та сплату податків.
Якість податкового законодавства отримала дещо вищу загальну оцінку, ніж минулого року: вона склала 2,86 бала. Серед респондентів 40% оцінюють якість податкового законодавства задовільно, а 26% — позитивно. Однак дещо зросла кількість незадоволених респондентів — з 30% до поточних 34%.
Несуттєво зросла оцінка якості податкового обслуговування — до 3,04 бала. Загалом майже незмінним залишилось співвідношення респондентів із позитивним та негативним сприйняттям якості обслуговування податковими органами (позитивно — 35%, задовільно — 39%, незадовільно — 26%).
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За відгуками 43% опитаних, з початку повномасштабного вторгнення росії їм було легко сконтактувати з податковою службою. Водночас 18% повідомили про труднощі в комунікації, а 40% оцінили її задовільно.
Хоча фактор оцінки фіскального тиску і перебуває вкотре у нейтральній площині — 3,24 бала, цьогоріч респонденти повідомили про певне його посилення порівняно з минулим роком.
Так, кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску по відношенню до своєї компанії, знизилася радикально: тепер їх 4%, хочі у 2021 році таких було аж 36%.
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Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами, та необґрунтовані інформаційні запити та блокування податкових накладних.
Задовільним чином були вирішені питання тільки 7% бізнесів, що звертались з запитами до податкових органів, ще у 75% питання були вирішені частково, а у 18% — не вирішені взагалі.
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Доволі стримано бізнес оцінив своєчасність, повноту та ефективність змін у податковому регулюванні відповідно до викликів воєнного часу. Так, 49% вважають зміни несвоєчасними, недостатніми та неефективними, 33% вважають реагування на виклики воєнного часу задовільним, і лиш 18% вважають їх своєчасними, повними та дієвими.
Серед пропозицій бізнесу щодо змін у податковій та суміжних площинах для полегшення роботи компаній згадувались, зокрема, уточнення правил, які недвозначно звільняли б від штрафів за порушення, допущені у період воєнного стану; спрощення реєстрації податкових накладних; зведення до мінімуму числа запитів та перевірок; зменшення обмежень щодо використання власних валютних коштів та спрощення правил перетину кордону співробітниками.
У поточній хвилі опитування взяли участь 111 фахівців у сфері податків та фінансів компаній-членів ЄБА. Опитування проводилося з 17 листопада до 23 грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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