Названо основні показники для бізнесу в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Названо основні показники для бізнесу в 2023 році (інфографіка)
Мінімальна заробітна плата в Україні наступного року не зміниться та збережеться у розмірі 6700 грн на місяць та 40,46 грн на годину. Відповідні показники закладено в держбюджеті-2023. До такого рівня мінімалка зросла у жовтні 2022-го.
Серед основних показників для підприємців у 2023 році значиться прожитковий мінімум для працездатних осіб, який також не зазнає змін протягом року (2684 грн). Востаннє він підвищився 1 грудня 2022-го.
Головне управління Державної податкової служби в Донецькій області опублікувало також інші важливі показники для бізнесу:
- єдиний податок для платників І групи (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — 268,40 грн;
- єдиний податок для платників ІІ групи (20% від мінімалки) — 1340 грн;
- річний дохід для платників єдиного податку І групи (167 мінімалок) — 1 118 900 грн;
- річний дохід для платників єдиного податку ІІ групи (834 мінімалки) — 5 587 800 грн;
- річний дохід для платників єдиного податку ІІІ групи за ставкою 3% або 5% (1167 мінімалок) — 7 818 900 грн;
- максимальна база нарахування єдиного соціального внеску (15 мінімалок) — 100 500 грн;
- максимальний ЄСВ (22% від максимальної бази) — 22 110 грн;
- мінімальна база нарахування ЄСВ — 6700 грн;
- мінімальний ЄСВ (22% від мінімальної бази) — 1474 грн;
- розмір податкової соціальної пільги (50% від прожиткового мінімуму) — 1342 грн;
- граничний дохід для застосування податкової соціальної пільги (прожитковий мінімум, помножений на 1,4 та округлений до найближчого десятка) — 3760 грн.
Нагадаємо, що доходи у держбюджеті-2023 заплановано у розмірі 1,33 трлн грн, витрати — 2,6 трлн грн, а дефіцит — $38 млрд. Річна інфляція очікується на рівні 28%. Курс долара на кінець року — 45,8 грн/$.
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