Український авторинок — прогноз від експертів на 2024 рік Сьогодні 21:15 — Технології&Авто

Український авторинок — прогноз від експертів на 2024 рік

Експерти Інституту досліджень авторинку розповіли про своє бачення авторинку у 2024 році за умови його перебування в поточних умовах, з мінімальною кількістю «якщо».

Сегмент легкових автомобілів

Вторинний ринок впродовж 2023 року показував середньомісячний обсяг 80 тисяч перепродажів у місяць, з деякими коливаннями впродовж року, та повільним зменшенням обсягів ближче до зими. У 2024 році слід очікувати подібних кількісних результатів щодо угод купівлі-продажу всередині країни. Драйвером зростання цього сегмента може стати імпорт автомобілів, якщо він зростатиме. Зазвичай кожні додаткові 10% обсягу імпорту створюють +2% обсягів на вторинному ринку. Щомісячний обсяг вторинного ринку слід очікувати на рівні близько 100 тис. угод.

Імпорт повільно, але впевнено зростав. Брак автомобілів на внутрішньому ринку створює все більший відкладений попит на «свіжопригнані» легковики. Щомісяця у 2023 в середньому український автопарк поповнювався на 18 тисяч легкових машин з пробігом, з поступовим зростанням цього обсягу до 23,5 тис./міс. наприкінці року. Це дає підстави вважати, що 2024 року цей тренд продовжиться, й кількість новоприбулих вживаних легковиків зростатиме й надалі. Переважно — з Європи, оскільки з країн Америки прибуває відчутно менше легковиків (20−25%), при чому зі США імпортують авто удвічі вищої середньої ціни, ніж до війни (близько $20к). Загальний потенціал цього сектора, за умови пом’якшення податкових умов, складає до 50 тис. авто/міс. Без цього — до 35 тис. авто/міс.

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Нові легкові автомобілі. Ініціативу в цьому сегменті все більше перехоплюють незалежні дилери, сформувавши доволі помітний підклас «майже нових автомобілів» — тобто фактично нових, однак за правилами вживаних, оскільки вони мали реєстрацію в країні відправлення (найчастіше — в Китаї). Лідером сегмента нових легкових авто став електрокросовер Volkswagen ID.4, 99% яких релоковані з китайського ринку. Натомість офіційні дилери згаданої марки обмежилися текстовим зауваженням щодо недоцільності купівлі таких авто, але власної альтернативи, адаптованої для українського ринку, не запропонували.

Щомісяця в середньому у 2023 відбувалося 5 тис. перших реєстрацій нових легковиків. Впродовж року це число помітно змінювалося — від 3,2 тис. до 6 тис., і ще раз зазначимо, що поки в офіційних дилерів присутній дефіцит автомобілів, незалежні встигають задовольняти попит іншими варіантами, включно з імпортом авто для інших ринків. Ймовірно, якщо «офіціали» не проявлять більшої гнучкості та кмітливості, ми продовжимо фіксувати збільшення частки релокованих з Китаю автомобілів, та зростання активності незалежних дилерів. Водночас, оскільки більшість таких покупок відбувається за повну суму й без додаткового фінансування, слід очікувати подібних обсягів торгів, які спостерігалися цьогоріч, можливо — з невеликим зростанням.

Драйверами зростання продажів тут можуть стати фінансування та ріст економіки. Зрозуміло, що все має свої межі впливу, тому потенціал ринку нових легковиків, проданих офіційними дилерами 2024 року можна прогнозувати до 8 тис./міс. Приблизно стільки ж, або й на 5−15% більше реалізовуватимуть незалежні мультибрендові імпортери.

Електромобілі

Хоч чимало моделей є варіацією аналогічних моделей з двигунами внутрішнього згорання, все ж виділимо цей сегмент для окремого огляду. У 2023 році цей сегмент (загалом, включаючи нові та вживані електрокари) стабільно й помітно зростав. Проте чим ближче до кінця року, тим меншою ставала різниця між наступним та попереднім місяцем.

Нагадаємо, що у зв’язку з поточним розвитком зарядної інфраструктури — нерівномірністю розташування станцій, різноманіттям стандартів (конекторів) та операторів ЕЗС, власники електромобілів найчастіше орієнтуються на наявність точки підключення вдома. Число таких покупців скінчене — потрібно мати електрифікований гараж чи приватний будинок. Або ж облаштовувати «приватну» ЕЗС (з «заброньованим» паркомісцем) у дворі багатоповерхівки, що доволі непросто.

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Збільшення пропозиції з електромобілями та деяке зниження цін у сегменті позитивно впливає на його розвиток. Натомість брак покупців з «власною розеткою» — фактор, що обмежує зростання обсягів у цій частині ринку. Ймовірно, у 2024 році все ж продовжиться збільшення обсягів куплених як нових, так і вживаних електромобілів, проте поступово ми будемо бачити наближення до точки насичення й переходу від постійного зростання до коливання в діапазоні близькому до середньомісячних чисел.

Сприятимуть зростанню сектора збільшення вибору електроавто за кордоном, зниження цін на них, а також бажання заощаджувати на недешевому пальному. Потенціал сегмента на 2024 — сумарно близько 8−9 тис. легкових електромобілів у місяць.

Не передбачається зростання обсягів вантажних електромобілів — для цього потрібно аби на ринку в принципі з’явилась відповідна пропозиція, яка наразі вкрай обмежена, а другий чинник — розмитнення цих авто відбувається без пільг, відповідно і зацікавленість ними невисока.

Сегмент малого комерційного транспорту

У 2023 році попит на автомобілі групи LCV досить впевнено зростав. Ймовірно, бізнес виявлятиме таку ж практичну зацікавленість в автомобілях невеликого тоннажу і 2024 року. Тим більше, що автомобільний транспорт наразі найдоступніший і найгнучкіший. Сумарний обсяг сегмента складатиме понад 5 тис. авто у місяць.

Більшість будуть ввозити вживаними із-за кордону, віком до 5 років, якщо не зміняться умови розмитнення (акцизи). Попит є, і він зростатиме, однак не завжди він закриватиметься фінансовими можливостями підприємців.

Також автомобілі, які часто відносять до неофіційних груп «середньої дальності» або «доставки останньої милі», цього року показали себе цілком впевненими «далекобійниками» — коли польські «активісти» заблокували кордон, «буси» залишилися мало не єдиним варіантом для доставлення товарів, поки великі «фури» стояли у штучно створених чергах.

Вантажні авто групи >3,5 т

Український парк вантажних автомобілів повною масою понад 3500 кг доволі різношерстий — він складається і з порівняно нових вантажівок відомих світових виробників, і з морально та фізично застарілих зразків ще радянського автопрому. Саме друга частина, котра здебільшого за своїм станом більше не в змозі виконувати транспортну функцію достатньо надійно, підлягає поступовій заміні, що мало б стати рушійною силою сегмента.

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Проте гальмують це зростання низька купівельна спроможність та високий акциз на імпорт таких авто віком понад 5 років. Резюмуючи, у 2024 найбільш ймовірне (для вторинного ринку) повторення статистичної картини 2023-го року: спочатку зменшення обсягів торгів, далі — з настанням сезонних сільськогосподарських робіт та збільшенням активності будівельників деяка активізація торгів у сегменті.

Нові вантажівки цієї групи купуватимуть меншими обсягами, насамперед через повний вихід з ринку продукції російського походження, на шасі яких створювалася різна спецтехніка, відповідно ці підприємства замінили машинокомплекти у своїх переліках на такі, що вироблені у Європі, Китаї, Кореї, Індії тощо, що потягло підвищення цін на фінальні продукти з українськими VIN-кодами. До 40% в сегменті нових вантажівок займуть продукти на базі китайських та індійських (чи їм подібних) шасі.

Мотоцикли

Ця частина ринку доволі специфічна, зі значною тіньовою часткою. Водночас, опираючись лише на доступні офіційні дані, щороку кількість куплених мотоциклів зростає. Здебільшого це китайського виробництва доступні малооб'ємні двоколісні транспортні засоби, які дозволяють зберігати мобільність насамперед мешканцям сіл та невеликих населених пунктів, де відсутній внутрішній громадський транспорт, або частота його курсування недостатня. Ймовірно, у 2024 році слід очікувати на загальний обсяг понад 60 тисяч куплених мотоциклів усіх видів.

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