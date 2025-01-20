Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати: скільки вони отримують зараз — Finance.ua

Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати: скільки вони отримують зараз Сьогодні 09:41

Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати: скільки вони отримують зараз

Уряд України може розглянути підняття зарплат поліцейським. Терміни розгляду питання поки невідомі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що два роки в Україні зарплати поліцейських не індексуються, відповідно і не підвищуються.

Міністр нагадав, що працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тисяч гривень. В областях, де проходять бойові дії, виплати становлять 30 тисяч гривень.

За словами Клименка, середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34−36 тисяч гривень.

«Ми будемо на уряді питання підвищення зарплати також, можливо, у подальшому розглядати. Але це буде огульно (недиференційований підхід, — ред.) по всій державі», — заявив глава МВС.

Читайте також Шмигаль: уряд виконав норми щодо розміру мінімального окладу в бюджетній сфері

За його словами, у Харківській та Донецькій областях зарплати у поліції дещо більші.

Клименко зазначив, що питання збільшення зарплат може бути розглянуто на засіданні уряду, і це рішення, імовірно, поширюватиметься на всю територію України без диференційованого підходу.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив порядок проведення базової військової підготовки для студентів і поліцейських, про що повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Цей порядок було встановлено відповідно до положень статті 10−1 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Нагадаємо, у 2024 році середня зарплата чиновників зросла майже на 20 тисяч гривень і втричі перевищує середній рівень по України.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.