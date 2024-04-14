Українським морським коридором експортували понад 36 млн тонн вантажів — Кубраков — Finance.ua
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Українським морським коридором експортували понад 36 млн тонн вантажів — Кубраков

Казна та Політика
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Українським морським коридором експортували понад 36 млн тонн вантажів — Кубраков
Українським морським коридором експортували понад 36 млн тонн вантажів — Кубраков
Створений Військово-морськими силами Збройних Сил України морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт понад 36 млн тонн вантажів.
Про це повідомив Олександр Кубраков, віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
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«Понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано українським морським коридором із серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування», — йдеться у повідомленні.
Кубраков зазначив, що найбільше вантажів — 195,7 тис. тонн — було навантажено на одному з найбільших суден, що прибуло до українських портів після повномасштабного вторгнення — судні Captain Leonidas під панамським прапором у порту «Південний».
Довжина цього судна становить 300 метрів, а ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис. тонн.
Із серпня 2023 року Українським морським коридором пройшло вже 1,286 тис. суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи.
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В очікуванні на підхід до Чорноморських портів перебувають 135 суден, які мають експортувати ще 4 млн т вантажів.
«Команда Міністерства докладає багато зусиль для забезпечення стабільного руху експорту морським транспортом і виходу на показники до 2022 року», — написав Кубраков.
Він наголосив, що український коридор є ефективним логістичним шляхом, ритмічна робота якого — результат спільних зусиль держави, Об'єднаних Сил Оборони та всієї морської інфраструктурної команди.
Нагадаємо, у березні цього року Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва сягає 11,8 млн тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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