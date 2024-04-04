Український завод виготовив сучасну автовишку вантажопідйомністю до 300 кг (Фото) — Finance.ua
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Український завод виготовив сучасну автовишку вантажопідйомністю до 300 кг (Фото)

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Український завод виготовив сучасну автовишку вантажопідйомністю до 300 кг (Фото)
Український завод виготовив сучасну автовишку вантажопідйомністю до 300 кг (Фото)
Кременчуцький завод комунальної техніки «АЛЬФАТЕКС» виготовив і відвантажив на адресу замовника автовишку CTE ZED 25 на шасі JAC. Про це повідомили у пресслужбі виробника.
Як зазначається, нова автовишка призначена для підняття робітників, інструментів та матеріалів на висоту до 25 метрів. Ця техніка ідеально підходить для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт на висоті.
Конструкція стріли автовишки CTE ZED 25 — важільно-телескопічна стріла коробчатого профілю (пантограф + 3-х секційна телескопічна стріла). Люлька має можливість повороту 90+90 град. відносно своєї осі обертання, що забезпечує додатковий комфорт і зручність при роботі, та збільшує робочу зону обслуговування.
Автовишка CTE ZED 25 в стандартній комплектації обладнана люлькою з електроізоляцією, що дозволяє оператору проводити роботи на лініях електропередачі та зв’язку під напругою до 1000 В без відключення електроенергії.
Управління обладнанням здійснюється за допомогою декількох пультів: нижнім пультом управління на платформі автомобіля (керування з землі) і за допомогою пульта управління, встановленим в люльці.
Основні характеристики автовишки:
  • Горизонтальний виліт стріли до 11,7 метра.
  • Вантажопідйомність люльки до 300 кг.
  • Повний оберт стріли на 360 градусів.
  • Спосіб управління автовишки — гідравлічний.
За матеріалами:
mmr.ua
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